Eccellenza girone B, i risultati della 12ª giornata: sorride il Fratres Perignano. Ben 3 gare rinviate per maltempo

12ª giornata di Eccellenza girone B inevitabilmente condizionata dal maltempo: sulle 6 gare in programma nella giornata di oggi, mercoledì 8 dicembre, sono ben 3 infatti quelle rinviate a data da destinarsi a causa delle condizioni impraticabili dei rispettivi terreni di gioco (Castelfiorentino-Cuoiopelli, Fucecchio-Certaldo e il derby Tuttocuoio-San Miniato Basso). Tra le partite disputate, invece, bella vittoria del Fratres Perignano, che si riscatta dopo due gare deludenti con un 2-0 in casa dell'insidioso Armando Picchi (reti di Genovali e Taraj, una per tempo), mentre a Ponsacco i rossoblù di casa cedono il passo al Livorno (0-1, gol di Franzoni) e vedono la classifica complicarsi sempre di più. Infine, vittoria in rimonta 2-1 della Colligiana, in casa, con l'Atletico Piombino. Turno di riposo per l'Atletico Cenaia. Appuntamento a domenica 12 dicembre per la 13ª giornata.

Eccellenza, girone B: i risultati della 12ª giornata

ARMANDO PICCHI - FRATRES PERIGNANO 0-2

CASTELFIORENTINO - CUOIOPELLI rinviata

COLLIGIANA - ATLETICO PIOMBINO 2-1

FUCECCHIO - CERTALDO rinviata

PONSACCO - LIVORNO 0-1

TUTTOCUOIO - SAN MINIATO BASSO rinviata

RIPOSA: ATLETICO CENAIA

La classifica aggiornata

Livorno 26

Cuoiopelli 21 (1 gara da recuperare)

Fratres Perignano 19

Tuttocuoio 16 (1 gara da recuperare)

Armando Picchi 15

San Miniato Basso 15 (1 gara da recuperare)

Atletico Cenaia 14

Castelfiorentino 13 (1 gara da recuperare)

Colligiana 11

Fucecchio 10 (1 gara da recuperare)

Certaldo 10 (1 gara da recuperare)

Ponsacco 10

Atletico Piombino 5