Eccellenza playoff, Cuoiopelli-San Miniato Basso 3-0: biancorossi agli spareggi regionali

Netto successo della Cuoiopelli nella finale playoff di Eccellenza girone B contro il San Miniato Basso. Sul neutro del "Castellani" di Montelupo Fiorentino, i biancorossi di Marselli approcciano bene alla partita, sbloccando il punteggio al 22' grazie ad una punizione insidiosa di Cavallini. Il vantaggio dà fiducia alla Cuoiopelli, che al 35', con Cornacchia, non approfitta di un'indecisione difensiva dei giallorossi per il raddoppio. In apertura di secondo tempo ci prova ancora Cavallini, poi, al 59', il San Miniato Basso crea un'enorme palla gol: sugli sviluppi di un cross di Petri, Chiaramonti centra la traversa da posizione ravvicinata. Brividi per Lampignano. La formazione di Collacchioni si sbilancia in avanti alla ricerca del pari, lasciando spazio agli avversari per azioni di contropiede sulle quali risulta letale il subentrato Bracci, a segno al 77' su assist di Falchini (2-0) e in pieno recupero per il 3-0 finale. La Cuoiopelli accede così agli spareggi regionali, dove incontrerà Lastrigiana e Terranuova Traiana, vincitrici dei playoff rispettivamente dei gironi A e C. Domenica prossima, 8 maggio, il primo match del triangolare contro gli aretini, al "Masini" di Santa Croce sull'Arno.

Cuoiopelli - San Miniato Basso 3-0, il tabellino della partita

CUOIOPELLI: Lampignano, Boghean (73' Passerotti), Martinelli (75' Giordano), Balduini, Zocco (68' Accardo), Chelini, Cornacchia, Borselli, Falchini, Cavallini (60' Bracci), Rossi (85' Dal Poggetto). A disp.: Brogi, Bagnoli, Iannello, Martini. All.: Marselli.

SAN MINIATO BASSO: Battini, Pagliai (75' Santagata), Liberati, Lecceti, Petri, Cela, Di Benedetto (86' Gargini), Nole, Chiaramonti (67' Mancini), Demi (60' Ciravegna), Kthella (80' Mhilli). A disp.: Giannangeli, Romeo, Ercoli, Borgioli. All.: Collacchioni.

Arbitro: Ammannati di Firenze, coad. da Cardini di Firenze e La Veneziana di Viareggio

Reti: 22' Cavallini, 77' Bracci, 95' Bracci

Note: Ammoniti Zocco (C), Passerotti (C), Falchini (C), Gargini (S), Cela (S)