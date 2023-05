Playoff Eccellenza, Perignano e Cuoiopelli si sfidano per sognare ancora

Un posto per due. E' tutto pronto per la sfida tra Fratres Perignano e Cuoiopelli, in programma domenica 7 maggio (ore 15) allo stadio "Ettore Mannucci" di Pontedera e valevole per la finale playoff del girone A di Eccellenza Toscana. Un derby dalla posta in palio altissima poiché la squadra vincente accederà alla fase di spareggio interregionale, ossia l'ultimo step da superare per conquistare l'agognata promozione in Serie D.

Si troveranno di fronte le due formazioni più prolifiche del torneo, entrambe artefici di 56 reti in 30 gare, ma non i due cannonieri principi: mentre i rossoblù potranno contare sulla verve di Lorenzo Sciapi (22 gol), i biancorossi dovranno fare a meno della rivelazione Dante Tapparello Blas (20 gol), espulso nel corso del primo tempo della semifinale contro il River Pieve (pareggiata 2-2) e squalificato per tre gare. Stop di due turni, invece, per mister Davide Marselli.

A dirigere l'incontro il signor Giovanni Curcio di Siena, coadiuvato da Diletta Cuciniello di Arezzo e Giacomo Ginanneschi di Grosseto. Cambio di programma per l'acquisto dei biglietti: nella giornata di oggi, venerdì 5 maggio, le due società hanno comunicato l'annullamento della prevendita e la possibilità di acquistare i ticket soltanto alla biglietteria dello Stadio Mannucci di Pontedera, domenica a partire dalle ore 13.30. Stabilita sul lato via Vittorio Veneto la biglietteria per i tifosi perignanesi; lato via della Costituzione quella per i sostenitori santacrocesi. Prezzo unico 10€.