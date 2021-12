Eccellenza, blitz Cenaia: 2-1 al Fratres Perignano in un derby agguerrito

Torna a sorridere dopo 6 gare di astinenza l'Atletico Cenaia, che vince 2-1 in casa del Fratres Perignano, aggiudicandosi oltre ad un derby molto agguerrito tre punti che lo issano in zona playoff. Alla prima occasione gli arancioverdi passano in vantaggio: sugli sviluppi di un lancio dalle retrovie, Remedi A. serve Rossi, che brucia la difesa avversaria in velocità e batte in diagonale Iacoponi. Minuto 4, 0-1 Cenaia. Il Fratres prova a reagire e si rende pericoloso dalle parti di Serafini prima con Andolfi poi con Aliotta. Al 24' il raddoppio del Cenaia: il direttore di gara non rileva un intervento falloso su Remedi L., la formazione di Macelloni recupera palla e Cutroneo finalizza l'azione con un bel tiro ad incrociare. Gli ospiti continuano a spingere e prima dell'intervallo colpiscono una traversa con Freschi.

Ad inizio ripresa mister Ticciati inserisce Taraj per Parenti: Fratres a trazione anteriore per recuperare lo svantaggio. Dopo qualche occasione da ambo le parti, al 65' i rossoblù accorciano le distanze, con il gol dell'ex del neoentrato Taraj, che ribadisce in rete la respinta di Serafini su un cross dalla sinistra. Da questo momento la partita è caratterizzata da tante interruzioni e fioccano i cartellini (saranno ben 10 le sole ammonizioni al termine dei 90'). Remedi L. si fa espellere all'81' lasciando il Fratres in inferiorità numerica, poi nei minuti finali una ghiotta palla gol per parte, non sfruttate rispettivamente da Cutroneo e da Gamba. Espulso per proteste anche l'allenatore del Fratres Ticciati.

Fratres Perignano - Atletico Cenaia, il tabellino della partita

Fratres Perignano - Atletico Cenaia 1-2

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Lucarelli, Falleni, Gamba, Parenti, Aliotta, Fiaschi, Vignali, Andolfi, Remedi L., Angiolini. A disp.: Borghini, Pennini, Bianchino, Genovali, Seghi, Fabbrini, Pinna, Pini, Taraj. All.: Ticciati.

ATLETICO CENAIA: Serafini, Rossi, Tammaro, Papini, Signorini, Matteoni, Freschi, Caciagli, Cutroneo, Remedi A., Puccini. A disp.: Simoncini, Carlucci, Cecchetti, Malara, Rossi, Arapi, Gambini, Cosi, Fornaciari. All.: Macelloni.

Arbitro: Barbetti di Arezzo

Reti: 7' Rossi (C), 24' Cutroneo (C), 65' Taraj (P)

Note: espulso all'81' Remedi L. (P)