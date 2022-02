Eccellenza, Fratres Perignano in scioltezza: 3-0 al Certaldo

Comincia con un netto 3-0 al Certaldo il 2022 del Fratres Perignano. Ottima prova della formazione guidata per l'occasione da Ricca (vista la squalifica del primo allenatore Ticciati), dimostratasi solida in fase difensiva e incisiva in quella offensiva, nonostante le assenze pesanti di Lucarelli, Remedi e Sciapi.

La prima frazione di gioco al "Matteoli" vede il Certaldo tenere maggiormente il possesso, seppur si dimostri molto più pericoloso il Fratres quando ha la possibilità di attaccare. Al 12' i padroni di casa passano in vantaggio: sugli sviluppi di un lancio dalla destra di Genovali (tra i migliori), la retroguardia fiorentina manca l'intervento e Taraj insacca in diagonale alle spalle di Orsini. Intorno al 15' un'occasione per parte: il Certaldo sfiora il pari con un tiro di Corsi ben parato da Borghini, mentre dall'altra parte Vignali spreca a tu per tu con Orsini. Nel resto del primo tempo il numero 1 ospite si rende ancora protagonista con un paio di interventi.

Ad inizio ripresa il Fratres allunga: cross dal lato corto dell'area di Genovali, la difesa del Certaldo libera, ma la palla va sui piedi di Vignali, che calcia di prima intenzione sotto la traversa per un gol di pregevole fattura. I viola rispondono con Bandini, che colpisce l'incrocio dei pali con un colpo di testa su corner. Scampato il pericolo, i locali gestiscono in tranquillità il vantaggio acquisito fino all'80', quando l'espulsione di Taraj concede più campo al Certaldo, il quale chiama il giovanissimo portiere del Fratres Borghini (classe 2004) a compiere due interventi superlativi. Al 4' di recupero Andolfi mette il sigillo sui tre punti segnando una sorta di rigore in movimento.

Fratres Perignano - Certaldo 3-0, il tabellino della partita

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Genovali, Falleni, Gamba, Parenti, Aliotta, Fabbrini, Fiaschi, Andolfi, Vignali, Taraj. A disp.: Iacoponi, Pennini, Seghi, Langella, Pruneti, Angiolini, Aquilante, Pini, Balducci. All.: Ricca (squalificato Ticciati).

CERTALDO: Orsini, Bandini, Vecchiarelli, Volpini, Pampalone, Orsucci, Martini, Zanaj, Baccini, Nuti, Corsi. A disp.: Di Furia, Biagini, Bernardini, Dini, Kamberi, Ulivieri, Adelucci, Kouko, Igbineweka. All.: Ramerini.

Arbitro: Nencioli di Prato, coad. da Lumetta di Piombino e Gelli di Prato

Reti: 12' Taraj, 57' Vignali, 94' Andolfi

Note: espulso Taraj (FP) all'80'