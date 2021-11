Eccellenza, Fratres Perignano-Colligiana 2-0: decide la doppietta di Andolfi

Con un gol per tempo di Andolfi, il Fratres Perignano regola tra le mura amiche la Colligiana e balza al secondo posto in classifica. Una prova convincente quella disputata dai rossoblù, bravi a reagire dopo l'iniziale predominio ospite andando in vantaggio e mettendo in mostra buone trame di gioco, oltre a non rischiare praticamente niente in fase difensiva. Come anticipato, nei primi 25' la Colligiana fa la partita, senza però riuscire a sfondare nell'attenta retroguardia di casa. Poi, al 26', la svolta del match: azione sulla destra del Fratres, cross di Remedi e stacco di testa vincente in area di Andolfi, che non lascia scampo a Chiarugi. La formazione di Ticciati si sblocca e da questo momento è una partita sostanzialmente a senso unico. Nel finale del primo tempo Napoli sfiora l'autorete, ma la traversa della porta di Chiarugi respinge. Dopo 10' dal calcio d'inizio della ripresa il Fratres va sul 2-0: ancora a segno Andolfi, di nuovo con un sublime stacco di testa, stavolta su invito di Genovali. In un finale di assoluta gestione da parte dei rossoblù, al 75' Andolfi va ad un passo dal tris con un gran tiro al volo che impatta sulla traversa.

Fratres Perignano - Colligiana, il tabellino della partita

Fratres Perignano - Colligiana 2-0

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Genovali, Falleni, Gamba, Parenti, Aliotta, Fabbrini (60′ Bari), Fiaschi (80′ Pini), Andolfi, Remedi (83′ Seghi), Sciapi (75′ Taraj). A disp.: Borghini, Pennini, Bianchino, Manfredi, Pinna. All.: Ticciati

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Doda (75′ Silvestri), Ciardini, Tognarelli, Pietrobattista, Mugnai (56′ Trotta), Cirasella (85′ Milanesi), Napoli, Calamassi, Cito (56′ Cianciolo). A disp.: Petrucci, Logi, Piochi, Di Leo, Sitzia. All.: Corbucci

Arbitro: Niccolai di Pistoia

Reti: 26′, 55′ Andolfi