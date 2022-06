Eccellenza, Cornacchia saluta la Cuoiopelli e si accasa al Fratres Perignano

Fratres Perignano scatenato sul mercato. Dopo aver annunciato l'acquisto di Marco Niccolai, la società rossoblù ha definito un nuovo colpo per la mediana della prossima stagione: Nicola Cornacchia. Il classe '96 arriva a Perignano dalla Cuoiopelli, dove ha segnato ben 6 reti nell'ultimo campionato di Eccellenza. Nel suo curriculum esperienze in società gloriose come Varese, Ascona, Roccella, Mendrisio, Lugano e Seravezza.

Queste le prime dichiarazioni di Cornacchia, riportate dal sito ufficiale della società fratresperignano.it: “Innanzitutto ci tengo a ringraziare la Cuoiopelli. Vengo da un’annata straordinaria, è stato un campionato bellissimo e sono convinto che senza il Livorno saremmo arrivati primi. Ho preso la decisione di non rimanere a Santa Croce per motivi personali. Appena è arrivata la chiamata del Fratres Perignano non ci ho pensato due volte a dire sì al Ds Ragoni. Conosco alcuni giocatori come Sciapi e Lucarelli, conosco la grande serietà e l’ambizione di tutto l’ambiente, sono davvero contento di aver firmato per il Perignano. Da avversario venire a giocare al Matteoli non è mai stato semplice. Non solo perché nella rosa del Fratres ci sono sempre stati giocatori di spessore, difficili da affrontare, ma perché questo è un campo ostico per tutti. Ho avuto la fortuna di assaggiare il professionismo fino alla Serie B, ma credo di aver raggiunto la piena maturità quando qualche anno fa ho deciso di tornare in Toscana per avvicinarmi a casa. Sono ripartito dalla Promozione e per me questa è stata un’esperienza formativa molto importante. Avere un passato da professionista può essere un vantaggio anche in Eccellenza, perché il modo di pensare, di vivere il calcio e di lavorare in un certo modo ti rimane sempre addosso. Nel settore giovanile sono partito come punta. In Serie B ho esordito come attaccante, ma non segnavo molto, quindi, tranne che come difensore centrale, ho fatto tutti i ruoli possibili. Quest’anno sono riuscito a esprimere tutto il mio potenziale anche da un punto di vista realizzativo, ma sono convinto che non è stato un caso. Voglio ripetermi e provare a fare meglio. Con un Cornacchia in più il Fratres avrà nello spogliatoio un ragazzo umile che non promette niente, ma lascia che sia il campo a parlare al posto suo. Quando sono tornato a casa ero un perfetto sconosciuto e per farmi spazio mi sono sempre affidato al mio attaccamento al lavoro. Ho un grande spirito di sacrificio e tanta voglia di far bene che metterò a disposizione del Fratres Perignano fin da subito”.