Eccellenza | Fratres Perignano, prime manovre: panchina a Cristiani, resta Sciapi

Il Fratres Perignano riparte da Enrico Cristiani. E' questa la grande novità tra le prime manovre in casa rossoblù in vista della prossima stagione. Dopo aver salutato mister Manolo Dal Bo', il club perignanese ha infatti affidato la guida tecnica della Prima squadra all'allenatore originario di Staffoli, reduce da un'ottima stagione a Castelfiorentino conclusa con l'arrivo ad un soffio dai playoff nel girone A di Eccellenza. Nonostante la giovane età, inoltre, Cristiani ha già maturato importanti esperienze sulle panchine di Staffoli, Signa e giovanili nazionali di Ponsacco e Tuttocuoio. Insieme a lui entrano a far parte dello staff tecnico anche Enrico Colzi nel ruolo di vice allenatore, Marco Masoni come preparatore atletico e Luca Menciassi come preparatore dei portieri.

Nonostante l'amara chiusura di stagione, che ha visto il Fratres uscire dalla corsa per la promozione in Serie D in finale playoff, resta compatto e coeso il nucleo societario, presieduto da Stefano Bonsignori. Al suo fianco il patron e vice presidente Valerio Biasci, il direttore generale Veniero Frosini ed il consigliere, oltre che figura di riferimento per tutto il mondo rossoblù, Daniele Santucci. La direzione sportiva sia della Prima squadra che della formazione Juniores Elite sarà nuovamente affidata a Mirco Ragoni. Infine, è già arrivata una prima importantissima conferma per quanto riguarda la rosa 2023/2024: Lorenzo Sciapi, capocannoniere dell'ultimo campionato di Eccellenza, vestirà per la quarta stagione consecutiva la maglia del Fratres.