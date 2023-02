Eccellenza, Fratres Perignano-Cuoiopelli 1-0: un eurogol di Campo decide lo scontro al vertice

Va al Fratres Perignano l'attesa sfida ad altissima quota della ventunesima giornata di Eccellenza girone A. Tra le mura amiche del Matteoli i rossoblù superano 1-0 una Cuoiopelli mai doma, staccando di tre lunghezze la stessa formazione santacrocese e tenendo il passo del Cenaia in testa alla classifica. Il gol che decide un match tiratissimo arriva in apertura: è il settimo minuto quando Doveri imbecca dalla linea mediana Campo, il quale da da destra spedisce sotto l'incrocio dei pali per un eurogol. Nulla da fare per Pulidori, che appena un giro d'orologio prima aveva respinto la conclusione a tu per tu di Kthella. Nella ripresa la Cuoiopelli si fa più propositiva alla ricerca del pari ma i locali resistono e vanno addirittura ad un passo dal raddoppio con l'ex Cornacchia, fermato da un intervento super di Pulidori.

Fratres Perignano - Cuoiopelli 1-0, il tabellino della partita

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Lucarelli, Aliotta (65' Falleni), Carani, Genovali, Chiodi, Campo (65' Cornacchia), Niccolai, Kthella, Doveri (80' Di Paola), Sciapi. A disp.: Menicagli, Giorgi, Pennini, Pecci, Pulina, Fiumalbi. All.: Matteo Niccolai

CUOIOPELLI: Pulidori, Rudi, Passerotti, Borselli (80' Benericetti), Lucaccini (62' Bracci), Negro (80' Mariani), Goretti, Viligiardi (62' Mulas), Andolfi, Tapparello, Berti (55' Guerrucci). A disp.: Rossi, Bagnoli, Alderotti, Friuli. All.: Davide Marselli

Arbitro: Merlino di Pontedera

Rete: 7' Campo

Note: ammoniti Carani, Cornacchia, Niccolai, Negro, Viligiardi