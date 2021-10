Eccellenza, al Fratres Perignano il big match della terza giornata: battuta 3-1 la Cuoiopelli

Nella gara di cartello della terza giornata di Eccellenza girone B, il Fratres Perignano fa valere il fattore campo battendo 3-1 la Cuoiopelli tra le mura amiche. Una vittoria meritata per i rossoblù, ottenuta però non senza difficoltà contro un avversario tra i più attrezzati del campionato.

La formazione di Ticciati parte forte in avvio di gara e dopo appena 5' sblocca il punteggio: lancio di Gamba dalla trequarti per Sciapi, la difesa ospite respinge e Fiaschi risolve il batti e ribatti con una stoccata che non lascia scampo a Lampignano. La prima mezz'ora è un monologo dei padroni di casa, che in più occasioni costringono Lampignano agli straordinari per salvare la propria porta: prima con un tiro a tu per tu di Fabbrini, poi con un paio di spunti di Sciapi. Al 42', alla prima vera occasione, la Cuoiopelli pareggia: azione avvolgente dei biancorossi, palla sulla sinistra e cross al centro dove Borselli spizza di testa per Falchini che batte Iacoponi. Allo scadere per poco la squadra di Marselli non completa la rimonta con una spaccata in area di Martinelli (entrato al posto dell'infortunato Alderotti dopo pochi minuti di gioco) sul quale è reattivo Iacoponi.

Al rientro dall'intervallo altra partenza sprint del Fratres Perignano che chiude la Cuoiopelli nella sua metà campo senza riuscire però a sfondare. Al 63' Lampignano, autore di una partita fino a quel momento impeccabile, pasticcia su una presa alta e Sciapi insacca da rapace d'area per il 2-1. Avanti di una rete i locali si chiudono in difesa, lasciando forse troppo campo agli avversari, ma, con la Cuoiopelli sbilanciata in avanti, Lucarelli si lancia in contropiede e suggella una prestazione da applausi con un bel diagonale vincente che chiude i conti.

Fratres Perignano - Cuoiopelli, il tabellino della partita

Fratres Perignano - Cuoiopelli 3-1

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Lucarelli, Falleni, Gamba, Genovali, Aliotta, Fabbrini, Fiaschi, Andolfi, Pini, Sciapi. A disp.: Borghini, Pennini, Bianchino, Parenti, Langella, Pinna, Invernazzi, Angiolini, Taraj. All.: Ticciati.

CUOIOPELLI: Lampignano, Accardo, Boghean, Chelini, Martini, Alderotti, Cornacchia, Borselli, Falchini, Pirone, Dal Poggetto. A disp.: Poli, Bagnoli, Iannello, Zocco, Martinelli, Rossi, Bracci, Di Giulio, Bonfanti. All.: Marselli.

Arbitro: Riahi di Lovere

Reti: 5' Fiaschi (F), 42' Falchini (C), 63' Sciapi (F), 72' Lucarelli (F)