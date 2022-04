Eccellenza, si separano le strade di Ticciati e del Fratres Perignano

Si chiude il fortunato ciclo di mister Fabrizio Ticciati sulla panchina del Fratres Perignano: come annunciato dalla società in mattinata, il tecnico della storica promozione in Eccellenza nell'annata 2018/19 ha lasciato di comune accordo il sodalizio rossoblù. Per lui quattro stagioni ricche di soddisfazioni, con un passaggio di categoria in Serie D sfumato per un soffio nella stagione 2020/21. Insieme a Ticciati salutano anche i preparatori Granchi e Ricca. Di seguito il comunicato ufficiale del Fratres Perignano:

"La società Fratres Perignano, nelle persone del Patron Valerio Biasci e del Direttore Generale Veniero Frosini, comunica ufficialmente che Fabrizio Ticciati non sarà l’allenatore della formazione rossoblù per la prossima stagione. Insieme a lui, la società saluta anche il preparatore dei portieri Matteo Granchi e il preparatore atletico Nicola Ricca, anche loro partecipi dei grandi risultati ottenuti dalla squadra negli ultimi anni con il loro lavoro. La fine dei rapporti tra il club, il mister e i due preparatori è di natura consensuale. La società ci tiene particolarmente a ringraziare tutti per il contributo dato durante la loro permanenza nel club rossoblù. Sotto la guida di mister Ticciati, e con l’aiuto sia del preparatore dei portieri Matteo Granchi che del preparatore atletico Nicola Ricca, il Fratres Perignano è stato assoluto protagonista su tutti i campi della Toscana. Dopo aver ottenuto una storica promozione in Eccellenza, categoria mai toccata prima dal Fratres Perignano, al primo anno sul palcoscenico del massimo livello del calcio dilettantistico regionale, da formazione neo-promossa, il mister ha saputo portare la squadra al secondo posto al termine della stagione 2019/2020. Risultato migliorato l’anno successivo con la vittoria del campionato e un salto di categoria verso la Serie D sfumato a pochi passi dal traguardo. Anche quest’anno, per l’ennesima volta, il Fratres Perignano ha nuovamente raggiunto i playoff, segno di una continuità davvero di altissimo livello. Il nome di mister Ticciati rimarrà sempre legato a quello del Fratres Perignano, anche perché è con lui in panchina che il Fratres Perignano ha disputato due superbe partite contro il Livorno in questa stagione, andando prima a pareggiare per 1-1 nel girone di andata dopo novanta minuti dominati dal Fratres Perignano e poi a espugnare l’Armando Picchi superando gli amaranto per 0-1 il 5 marzo 2022 e conquistando una vittoria storica per i colori rossoblù. La società è molto orgogliosa di tutti gli obiettivi raggiunti insieme al mister, a sua volta soddisfatto di come è cresciuto il club nelle ultime stagioni. Ora che le loro strade si dividono, il Fratres Perignano desidera augurare tutto il meglio a mister Ticciati, al preparatore dei portieri Matteo Granchi e al preparatore atletico Nicola Ricca per il loro futuro".