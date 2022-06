Eccellenza: Doveri e Di Paola, ecco i due super colpi del Fratres Perignano

Doppio innesto di assoluto livello per un Fratres Perignano determinato a recitare un ruolo di primissimo piano nel prossimo campionato di Eccellenza. Il club rossoblù, già rinforzatosi con gli arrivi di Marco Niccolai e Nicola Cornacchia, ha annunciato l'ingaggio di due veterani della Serie D: il centrocampista Gianluca Doveri e l'attaccante Francesco di Paola.

Doveri, classe '91, è reduce dalla promozione con il Tau Calcio Altopascio dall'Eccellenza alla D, categoria nella quale vanta oltre 200 presenze e circa 40 gol. Nel suo curriculum anche un campionato di D vinto con il Pisa Sporting Club, una lunga militanza a Ponsacco e due anni al Real Forte Querceta?.

Di Paola, classe '84, arriva dal Real Forte Querceta e ha militato in piazze importanti come Spezia, Massese e Cuneo. Autore di oltre duecento gol in carriera, il bomber di Ponsacco è il secondo miglior marcatore assoluto tra i realizzatori della Serie D.