Eccellenza, Fratres Perignano fermato sullo 0-0 dal Fucecchio

Fratres Perignano e Fucecchio si dividono la posta in palio nell'undicesima giornata di Eccellenza girone C. Al "Matteoli" va in scena una partita molto fisica, con poche occasioni degne di nota da ambo le parti e le due difese a farla da padrone. Primo sussulto, di marca ospite, al 10', con Folegnani che si avventa su un lancio lungo dalle retrovie, si presenta a tu per tu con Iacoponi ma spara alto. Il Fratres risponde alla mezz'ora con un diagonale potente di Sciapi, sul quale fa buona guardia Del Bino, poi al 37' va ad un passo dal vantaggio con l'occasione più ghiotta del match: Sciapi fa sponda per Falleni, cross sul secondo palo e Gamba che conclude a botta sicura, ma un difensore ospite respinge sulla linea di porta. Nel secondo tempo la formazione di Ticciati tiene maggiormente il possesso, ma non riesce a creare particolari grattacapi ad un Fucecchio che difende il pareggio con successo.

Fratres Perignano - Fucecchio, il tabellino della partita

Fratres Perignano - Fucecchio 0-0

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Lucarelli, Falleni, Gamba, Parenti, Aliotta, Pennini, Fabbrini, Andolfi, Remedi, Sciapi. A disp.: Borghini, Seghi, Bianchino, Genovali, Fiaschi, Pinna, Pini, Angiolini, Taraj. All.: Ticciati.

FUCECCHIO: Del Bino, Nardi, Giometti, Cenci, Canali, La Rosa, Folegnani, Marcon, Morelli, Zefi, Rigirozzo. A disp.: Bigazzi, Ghimenti, Papa, Duccini, Bulli, Falaschi, Bruchi, Marianelli, Masoni. All.: Lazzerini.

Arbitro: De Marco di Lucca