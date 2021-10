Eccellenza, girone B: colpo Gianmarco Pini per il Fratres Perignano

Rinforzo di valore per il Fratres Perignano, che definisce l'acquisto del centrocampista classe 2002 Gianmarco Pini. Cresciuto nel settore giovanile del Livorno, Pini arriva in rossoblù dopo esperienze importanti in Serie D al Real Forte Querceta e in Eccellenza con la maglia del Cascina, squadra con la quale ha centrato la promozione nell'ultima annata calcistica, a spese proprio del Fratres. Il suo arrivo va a completare il pacchetto di centrocampisti dell'ambiziosa squadra di mister Ticciati, portando in dote qualità e duttiltà, che gli permettono di ricoprire anche un ruolo più avanzato da trequartista.