Eccellenza, il big match Fratres Perignano-Livorno al "Masini" di Santacroce sull'Arno

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Fratres Perignano annuncia l'ufficialità del cambio di sede per la prestigiosa sfida tra i rossoblù e il Livorno, in programma domenica 31 ottobre alle ore 14.30: il match, inizialmente previsto al "Matteoli" di Perignano, verrà invece disputato al "Masini" di Santa Croce sull'Arno. Dietro a questa variazione vi sono motivi burocratici (al "Matteoli" mancavano i certificati anticendio) che hanno costretto il Fratres a cercare una nuova sede, optando per il "Masini" vista l'elevata capienza e il contemporaneo turno di riposo della formazione di casa, la Cuoiopelli. Da oggi partita la prevendita per assistere ad una gara storica.