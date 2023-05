Fratres Perignano, arriva un nuovo bomber

Il Fratres Perignano piazza il colpo di mercato. Nella mattinata di mercoledì 31 maggio il club rossoblù ha annunciato l'ingaggio di Luca Raffi, esperto attaccante di razza (alle spalle qualche presenza in Serie C alla Lucchese) dal lungo curriculum tra Promozione ed Eccellenza. Classe 1992, originario di Massa, ha vestito le maglie di Jolly&Montemurlo, Larcianese, Pietrasanta, Marina La Portuale, Cuoiopelli, Ponte Buggianese, Camaiore, Massese e Pontremolese. Dopo l'arrivo di Cristiano Petri, si tratta del secondo acquisto del ds Ragoni in vista della prossima stagione. Raffi andrà a comporre un tandem offensivo di assoluto livello con il capocannoniere dell'ultimo campionato di Eccellenza Lorenzo Sciapi.