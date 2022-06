Eccellenza, Fratres Perignano: ufficiale l'acquisto di Marco Niccolai dal Tau Calcio

Un altro Niccolai approda al Fratres Perignano. Dopo l'annuncio del nuovo allenatore Matteo, la società rossoblù, militante nel campionato di Eccellenza, ha definito l'ingaggio dell'omonimo Marco, centrocampista classe '94 nell'ultima stagione al Tau Calcio. Prima dell'esperienza ad Altopascio (dove ha conquistato la promozione in Serie D nell'annata appena conclusa), Marco Niccolai è stato per diversi anni una colonna della Cuoiopelli e rappresenta ad oggi uno dei centrocampisti più completi della categoria.

Queste le prime dichiarazioni di Marco Niccolai, riportate dal sito ufficiale della società fratresperignano.it: “Ho scelto di venire a Perignano perché da parte mia c’era l’ambizione di fare un altro campionato di vertice. Quest’anno si tornerà con ogni probabilità alla formula a due gironi. Sarà un campionato più difficile, con tante squadre che si attrezzeranno per fare bene, ma sono convinto che il Fratres Perignano potrà dire la sua, lottare per stare in cima e provare a vincere. Con un campionato a tre gironi c’era meno spazio per sbagliare. Da un lato quest’anno tutti avranno il vantaggio di poter sbagliare di più e non vedere compromessa la propria stagione, dall’altro se vuoi fare una stagione di spessore devi sempre puntare a ridurre al minimo gli errori. Fare gruppo è la base di tutto, questo ti porta a fare i risultati e a fare i punti che ti servono. Quando una squadra è forte si vede fin da subito. Tutti mi hanno parlato benissimo di mister Niccolai. Me lo ricordo da avversario, l’anno in cui io ero alla Cuoiopelli e la Pro Livorno Sorgenti vinse il campionato. Mi ricordo una squadra molto tosta, forte tecnicamente, che su ogni palla da fermo faceva uno schema diverso. Una squadra che non proponeva mai una soluzione uguale all’altra e che aveva sempre un asso nella manica. Mi fece davvero un’ottima impressione. Il mio obiettivo a livello personale è riuscire a creare con i compagni le giuste condizioni per arrivare tutti insieme a toglierci grandi soddisfazioni. Nel mio piccolo spero di giocare il più possibile e dare una mano a raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati insieme alla società”.