Eccellenza, il Fratres Perignano ingaggia i giovani Chiodi e Bartoli

Messa a punto la rosa degli "over" con innesti di grande spessore (vedi Doveri e Di Paola), le attenzioni del Fratres Perignano si sono spostate sul parco quote. La società rossoblù ha definito gli acquisti del centrocampista Alessio Chiodi (classe 2003), proveniente dalla Primavera del Pontedera, e dell'attaccante Samuele Bartoli (2003), nell'ultima stagione nella Juniores Elite del Cenaia. L'ex capitano granata, dal passato nelle giovanili della Sampdoria, ha detto sì al Fratres Perignano nonostante la concorrenza di diverse società di Serie D e di Eccellenza e rappresenterà una risorsa di assoluta qualità nel reparto mediano a disposizione di Mister Niccolai. Bartoli, ex di Vada, Livorno, Pontedera e Cenaia, arriva invece a Perignano dopo essersi aggiudicato il titolo di capocannoniere del girone B nell'annata conclusa alcune settimane fa: la promettente punta va a completare il pacchetto offensivo rossoblù.