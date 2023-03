Fatal Camaiore: il Fratres Perignano esonera Matteo Niccolai

Salta la panchina a Perignano. Dopo le due sconfitte consecutive con Cenaia e, quest'oggi, Camaiore (2-0), la società rossoblù ha comunicato in serata di aver sollevato dall'incarico il tecnico Matteo Niccolai. I rossoblù si trovano al secondo posto in classifica nel girone A di Eccellenza, momentaneamente a tre punti di distacco dal Cenaia capolista (domani impegnato in casa con la San Marco Avenza), con quattro turni da disputare. Assieme all'allenatore livornese, lasciano i Fratres anche i collaboratori Dario Bonini, Mauro Perondi, Alessandro Agonistinelli e Sandro Beltramme. "Nelle prossime ore - si legge nella nota del club - l'ufficialità sulla nuova direzione tecnica della formazione rossoblù".