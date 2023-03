Fratres Perignano, scelto il sostituto di Niccolai: il nuovo allenatore è Manolo Dal Bo

Soluzione interna per il Fratres Perignano dopo l'esonero di Matteo Niccolai. La società rossoblù ha affidato la panchina della Prima squadra a Manolo Dal Bo, da qualche settimana impegnato anche nella direzione tecnica della formazione Juniores, a seguito dell'esonero di Bargigli. Il nuovo allenatore esordirà domenica prossima in casa del Tuttocuoio: la prima delle quattro sfide conclusive che vedranno il Fratres cercare di riprendere il Cenaia, attualmente in testa alla classifica nel girone A di Eccellenza con un vantaggio di tre punti sul secondo posto.