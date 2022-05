Eccellenza, Fratres Perignano: Niccolai è il nuovo allenatore per la prossima stagione

Il Fratres Perignano non perde tempo e, concluso il rapporto con Fabrizio Ticciati lo scorso 30 aprile (leggi qui), annuncia l'ingaggio di Matteo Niccolai come nuovo allenatore della Prima squadra per la prossima stagione. Un profilo di assoluto livello per la categoria, reduce da un'esperienza lunga otto anni alla guida della Pro Livorno Sorgenti, che denota l'intenzione della società rossoblù di puntare al vertice nell'annata che verrà. Di seguito la nota ufficiale del club:

"La società Fratres Perignano, nelle persone del Patron Valerio Biasci e del Direttore Generale Veniero Frosini, è orgogliosa di annunciare ufficialmente che Matteo Niccolai sarà l’allenatore della formazione rossoblù nel campionato di Eccellenza 2022/2023. Insieme a lui entrano a far parte del club anche Dario Bonini nel ruolo di vice allenatore, Sandro Beltramme come preparatore atletico, Alessandro Agostinelli come preparatore dei portieri e Mauro Perondi come massaggiatore.

Classe 1975, nato a Livorno, Matteo Niccolai è reduce da un’esperienza di otto anni sulla panchina della Pro Livorno Sorgenti terminata lo scorso novembre. Sotto la sua guida, il club biancoverde ha prima fatto il salto di categoria dalla Promozione all’Eccellenza e poi, nel 2021, ha conquistato per la prima volta la Serie D, categoria confermata anche nella stagione successiva grazie a uno splendido campionato concluso al settimo posto. Tutti risultati raggiunti anche grazie al lavoro del suo staff, costruito nel corso degli anni e composto da professionisti di altissimo livello. Dopo essere stato a lungo accostato ad altre società, Matteo Niccolai ha deciso di accettare l’offerta del Fratres Perignano e cominciare questa nuova avventura entrando a far parte della grande famiglia rossoblù.

Da parte di tutta la società vanno a Niccolai e al suo staff il più caloroso dei benvenuti e l’augurio di potersi togliere insieme tante soddisfazioni nel corso della prossima stagione".