Fratres Perignano, Niccolai: "Giochiamo sempre per vincere. Questa squadra la sento mia"

Il Fratres Perignano non ha alcuna intenzione di mollare la presa. La formazione rossoblù, dopo il pareggio di domenica scorsa contro il Montespertoli nella diciassettesima giornata di Eccellenza girone A, ha mantenuto il secondo posto a pari merito con la Cuoiopelli ma ha visto aumentare da uno a tre punti il distacco dal Cenaia, attualmente capolista e "titolare" dell'obiettivo stagionale degli uomini di mister Matteo Niccolai.

"Avremmo meritato di vincere - ha commentato lo stesso Niccolai nel dopo gara - abbiamo creato tantissimo e sono contento della prova di tutti i miei ragazzi. C'è rammarico per i due punti lasciati per strada ma per me è stata una prova che ci dà grande fiducia per il prosieguo. Ho una squadra consapevole della propria forza e della propria qualità: oggi lo ha dimostrato".

Nel prossimo turno, domenica 22 gennaio al Magnozzi di Livorno, il Fratres sarà ospite della Pro Livorno Sorgenti, club in cui l'attuale tecnico perignanese ha vissuto un'esperienza di otto anni, terminata nel novembre 2021. "Andremo là per vincere e faremo lo stesso per tutte le partite successive - dichiara Niccolai ai canali social della società rossoblù - per quello che è il nostro obiettivo siamo costretti tutte le domeniche a provare a vincere fino alla fine, in casa e fuori. Alla fine faremo i conti. Io questa squadra la sento mia, credo che stia migliorando partita dopo partita e sono molto fiducioso".