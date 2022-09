Eccellenza, 1-1 nel big match tra Fratres Perignano e Pro Livorno

Un gol ed un punto a testa per Fratres Perignano e Pro Livorno Sorgenti nel big match della terza giornata di Eccellenza girone A. Al "Matteoli" il primo squillo è a favore dei padroni di casa, con il tiro dal limite di Cornacchia che termina sopra la traversa. I livornesi rispondono poco più tardi prima con Moscati poi con Lucchesi. Al 15' Fratres vicinissimo al gol. Doveri dalla metà campo lancia a rete Sciapi, che chiama Rossi ad un grande intervento sul secondo palo. Il punteggio si sblocca al 38', quando Lucchesi approfitta di un errore di Borghini e insacca a porta sguarnita per il vantaggio ospite. I padroni di casa reagiscono immediatamente: Di Paola spreca un ghiotto colpo di testa, poi allo scadere Sciapi sigla il gol del pari. 1-1 all'intervallo. Nella ripresa subito in avanti il Perignano. Cross di Lucarelli per Cornacchia, conclusione sul fondo. Dalla parte opposta ci prova Signorini, ma Borghini si riscatta con una prodezza all'incrocio dei pali. La Pro Livorno continua a spingere e sfiora il raddoppio con Costanzo. Nel recupero l'ultimo brivido, di marca locale: Chiodi per Di Paola, che stacca di testa, sulla ribattuta rischio autorete da parte della Pro Livorno ma Rossi allontana la sfera.

Fratres Perignano - Pro Livorno Sorgenti 1-1, il tabellino della partita

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Lucarelli, Falleni, Carani, Genovali, Niccolai, Fiumalbi, Cornacchia, Di Paola, Doveri, Sciapi. A disp.: Menicagli, Pennini, Giorgi, Aliotta, Pruneti, Arapi, Pecci, Chiodi, Ganetti. All.: Niccolai.

PRO LIVORNO SORGENTI: Rossi F., Solimano, Pulina, Amico, Signorini, Milianti, Brizzi, Costanzo, Lucchesi, Moscati, Petri. A disp.: Marchetti, Fraschi, Porcellini, Filippi, Santagata, Dell'Amico, Turini, Angiolini, Casalini. All.: Ciricosta.

Arbitro: Norci di Arezzo

Reti: 38' Lucchesi, 44' Sciapi