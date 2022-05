Eccellenza, Fratres Perignano al lavoro per la prossima stagione: le prime conferme e un nuovo innesto

Ufficializzato l'arrivo di mister Niccolai, il Fratres Perignano comincia a programmare e a costruire la rosa per la prossima stagione.

"Prime manovre di calciomercato in casa rossoblù. Sono liete le conferme per un altro anno a Perignano del portiere Matteo Borghini, classe 2004, già in pianta stabile in prima squadra nella stagione da poco conclusa e che sta disputando le fasi finali per l’accesso alla categoria Elite con la formazione Juniores, di Massimo Lucarelli, uomo pregiato del mercato che, insieme a Gianmarco Genovali e Andrea Aliotta (altro calciatore che è stato oggetto del desiderio di molte società), rimarrà a Perignano a formare la linea difensiva con il confermatissimo Davide Falleni, esterno sinistro classe 2002. L’altra conferma è il bomber di razza che in questa annata ha superato i 200 gol nella sua carriera dilettantistica: Lorenzo Sciapi. Rimarranno in casacca rossoblù anche Matteo Martinelli (2003) e Leonardo Pennini (2003), già più volte convocato in Rappresentativa Regionale del Responsabile tecnico Gatti. Intanto si registra il primo movimento in entrata: Andrea Brizzi, forte mezz’ala proveniente dal Camaiore, che sarà ufficialmente presentato nei prossimi giorni. Prosegue l’intenso lavoro tra conferme e dialoghi per nuovi arrivi da parte del DS Ragoni che sta lavorando in stretta sinergia con mister Niccolai per cercare di creare una rosa che possa essere competitiva anche per la stagione 2022/2023".

fonte articolo: fratresperignano.it