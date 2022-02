Fratres Perignano, Ticciati: "Periodo no. Con il San Miniato Basso risultato bugiardo"

Seconda sconfitta consecutiva per il Fratres Perignano, che, dopo il ko dello scorso turno con la Cuoiopelli, perde 2-0 al "Matteoli" un altro scontro diretto, stavolta contro il San Miniato Basso. Rossoblù agganciati al quarto posto dal Cenaia e adesso a -8 dalla terza posizione, seppure con una partita in meno. Al termine della gara di ieri l'allenatore Fabrizio Ticciati ha commentato la prestazione dei suoi per Perignano Channel:

"Oggi avremmo meritato di più. La squadra ha fatto una buonissima partita, specialmente nel primo tempo. Purtroppo per noi è un periodo no: abbiamo subìto gol su rimpallo sull'unica azione degli avversari nei primi 45', poi il raddoppio è arrivato su un calcio di rigore che mi piacerebbe poter rivedere perché credo che il fallo sia avvenuto fuori dall'area. Ci è girato tutto in maniera storta. Nel secondo tempo c'era da recuperare il risultato e abbiamo lasciato inevitabilmente qualche spazio in contropiede, ma la partita secondo me l'ha sempre fatta il Fratres Perignano. Il rammarico è che abbiamo costruito tanto ma abbiamo tirato pochissimo in porta. Bisogna essere più incisivi davanti. Oggi per la prima volta dopo mesi eravamo al completo e si è visto".