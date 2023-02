Fratres Perignano, i gol di Sciapi per continuare a sognare. "Cuoiopelli? Partita importante ma non decisiva"

Cinque reti per tre vittorie e nessuna intenzione di fermarsi. Nelle ultime settimane Lorenzo Sciapi ha "preso per mano" il Fratres Perignano, scavalcando la doppia cifra in termini di segnature personali in stagione e permettendo ai rossoblù di mantenersi nel trio di testa del girone A di Eccellenza. Dopo la rete decisiva nell'1-0 sul campo della Pro Livorno Sorgenti e la doppietta nel 3-2 casalingo con il San Miniato Basso, il bomber rossoblù ha siglato altre due reti al "suo" Fucecchio, decisive per il 2-1 finale a favore della formazione di Matteo Niccolai.

"Questa vittoria, come quella di domenica scorsa, è stata durissima ed importantissima - ha dichiarato l'attaccante originario di Fucecchio nel dopo gara del Corsini - come col San Miniato Basso siamo andati all'intervallo in svantaggio quindi ci siamo ritrovati con le spalle al muro. Dovevamo in ogni modo ribaltarla e ci siamo riusciti alla grande grazie ad un secondo tempo fatto bene, in cui abbiamo segnato due volte ed ho sbagliato anche un rigore. Credo che abbiamo meritato questi tre punti".

Nel prossimo turno, al Matteoli, andrà in scena un vero e proprio scontro al vertice tra il Fratres Perignano e la Cuoiopelli, entrambe capolista assieme al Cenaia. Una sfida alla quale le due squadre arrivano in grande forma, come dimostrano le quattro vittorie consecutive dei santacrocesi e le tre dei perignanesi. "Questo campionato - sostiene Sciapi - ogni domenica presenta una partita da vincere ad ogni costo e questa corsa a tre che continua in testa alla classifica è avvincente. Sarà una partita importante ma non decisiva: ne mancano ancora tante. Sicuramente la Cuoiopelli arriverà a questa sfida agguerrita, come del resto noi".

Fratres Perignano-Cuoiopelli sarà anche l'incrocio tra due goleador del campionato: da un lato Sciapi con tredici reti, dall'altro il capocannoniere Blas Dante Tapparello con sedici.