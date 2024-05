Eccellenza, chiude con il sorriso il Fratres Perignano, si assicura il secondo posto la Cuoiopelli, pari Tuttocuoio

Domina il Fratres Perignano contro la Massese imponendosi 4 a 0, finale di stagione incoraggiante dei rossoblù che fanno 7 punti nelle ultime 3 e si risollevano soprattutto in ottica 2024/25. A decidere il match è il bomber Lorenzo Sciapi che affrontava proprio il suo diretto rivale per la vittoria finale della classifica marcatori ma non c'è neanche partita, infatti l'attaccante dei Pisani ne fa 3 e arriva a 23 reti totali davanti al giocatore dei bianconeri che si ferma a 19, nel finale mette il suo sigillo anche Taraj che invece arriva ad 8 gol.

La Cuoiopelli vince 1 a 0 sul non facile campo del Montespertoli e si assicura il secondo posto che vale il primo turno dei playoff contro il River Pieve dove partono da favoriti, a decidere la partita è Guerrucci al 60'. Invece i rivali del Tuttocuoio, già sicuri della promozione in Serie D, pareggiano 1 a 1 sul campo del Valdinievole Montecatini. Al vantaggio di casa di Fanti risponde Rossi con un calcio di rigore in apertura di ripresa che gli vale anche la terza piazza nella classifica cannonieri del girone a 16 gol dietro i primi due di cui sopra.

Il Geotermica chiude un campionato disastroso nella peggiore maniera possibile, perdendo 2 a 10 contro lo Zenith Prato. I pisani non scendono mai in campo, le due reti sono frutto di una doppietta dal dischetto di Pellegrini che non rendono però meno umiliante un'uscita di scena di questo tipo. Il crollo c'è stato già dai primi minuti, il primo tempo si è chiuso 1 a 6 e negli amaranto si sono registrate una tripletta e tre doppiette, per evitare un lungo e sterile elenco di marcatori rimandiamo al tabellino sotto.

Fratres Perignano – Massese 4 a 0 (1 a 0)

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Petri, Baggiani, Acosta, Mancini, Porcellini, Ficarra, Rosi, Arvia, Sciapi. A disp.: Gliatta, Ceccanti, Scremin, Martinelli, Zefi, Freschi, Taraj, Vitillo, Guarente. All.: Cristiani.

Massese: Pierucci, Bertonelli, Marchini, Zavatto, Bonini, Sidibe, Lazzini, Fortunati, Buffa, Cherubini, Baracchini. A disp.: Paci, Del Pecchia, Berti, Terigi, Brizzi, Dutilh, Cornacchia, Maggiari. All.: Del Nero.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.

Reti: 24'pt, 8’st e 35’st Sciapi, 34’st Taraj.

Montespertoli – Cuoiopelli 0 a 1 (0 a 0)

Montespertoli: Biotti, Conti, Corradi, Trapassi, Calonaci, Fiaschi, Mosti Falconi, Anichini, Cioni, Maltomini, Cremonini. A disp.: Onori, Marconi, Focardi Olmi, Pecci, Chini, Leoncini, Falconi, Marchi, Lotti. All.: Sarti.

Cuoiopelli: Pulidori, Goretti, Guerrucci, Viola, Nardo, Lici, Razzauti, Costanzo, Pepa, Benericetti, Bianchi. A disp.: Brogi, Innocenti, Taverni, Degl'Innocenti, Lucaccini, Mammarella, Goh, Regoli, Fantini. All.: Falivena.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Reti: 14’st Guerrucci.

Valdinievole Montecatini – Tuttocuoio 1 a 1 (1 a 0)

Valdinievole Montecatini: Gega, Gamberucci, Lici, Pratesi, Fedi, Torracchi, Rosati, Fanti, Liberto, Bibaj, Bacci. A disp.: Bejzaku, Del Carlo, Conti, Giulianelli, Coselli, Natali, Bonari, Rugiati, Ba. All.: Pellegrini.

Tuttocuoio: Iacoponi, Centonze, Solari, Turini, Puleo, Marcon, Fiscella, Mustone, Massaro, Remorini, Rossi. A disp.: Carcani, Caggianese, Fino, Battaglia, Papi, Sorbo, Cateni, Princiotta, Ratti. All.: Firicano.

Arbitro: Cornello di Firenze.

Reti: 33'pt Fanti, 5’st Rossi (Rig., T).

Geotermica – Zenith Prato 2 a 10 (1 a 6)

Geotermica: Rossi, Gadiaga, Romeo, Pavoletti, Mecacci, Pashja, Dussol, Zoncu, Pellegrini, Falchini, Campo. A disp.: Bettarini, Pruneti, Bani, Tortorici, Coli, Rexhepi, Puccini, Scottu, Venturi. All.: Niccolai.

Zenith Prato: Brunelli, Casini, Gonfiantini, Bagni, Kouassi, Cela, Rosi, Mari, Falteri, Chiaramonti, Saccenti. A disp.: Pellegrini, Mariani, Braccesi, Ciravegna, Buscema, Castiello, Bashkimi, Moretti, Luka. All.: Settesoldi.

Arbitro: Macchini di Pistoia.

Reti: 7'pt e 26’pt Falteri (ZP), 11'pt, 16’pt e 40’pt Chiaramonti (ZP), 30'pt e 19’st Kouassi (ZP), 37'pt Rig. e 36’st Rig. Pellegrini (G), 14’st e 22’st Braccesi (ZP), 43’st Moretti (ZP).