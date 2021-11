Eccellenza, il Cenaia non sa più vincere: 0-0 a Fucecchio

In Fucecchio-Atletico Cenaia a vincere sono le difese. Partita povera di emozioni e di spunti interessanti al "Corsini", complice anche un terreno di gioco molto pesante che non ha aiutato la manovra delle due squadre. Il Fucecchio, fresco di separazione con l'allenatore Cipolli (sostituito per la gara odierna dal tecnico della Juniores Dell'Agnello), scende in campo col chiaro intento di portare a casa almeno un punto, al cospetto di un Cenaia che prova a macinare gioco ma soffre inevitabilmente l'assenza della coppia gol Remedi-Cutroneo, oltre a quella di Signorini. Nella morìa di occasioni da segnalare da ambo le parti, si registrano le proteste del Cenaia per due presunti calci di rigore non fischiati dal signor Merlino di Pontedera: sul finire del primo tempo per fallo di Del Bino su Fornaciari, nella ripresa per atterramento di Rossi da parte di un difensore locale. Pareggio finale tutto sommato giusto per quanto visto in campo.

Fucecchio - Atletico Cenaia, il tabellino della partita

Fucecchio - Atletico Cenaia 0-0

FUCECCHIO: Del Bino, Nardi, Giometti, La Rosa, Canali, Cenci, Folegnani, Zefi, Morelli, Marcon, Rigirozzo. A disp.: Rocchi, Ghimenti, Papa, Ramku, Bulli, Bruchi, Falaschi, Marianelli, Masoni. All.: Dell'Agnello.

ATLETICO CENAIA: Serafini, Rossi, Malara, Papini, Favilli, Matteoni, Fornaciari, Caciagli, Allajsufi, Gambini, Tammaro. A disp.: Simoncini, Carlucci, Cecchetti, Elisei, Rossi, Hepaj, Freschi, Bartoli. All.: Macelloni.

Arbitro: Merlino di Pontedera