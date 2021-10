Eccellenza, San Miniato Basso corsaro nel derby contro il Fucecchio

Esordio positivo per i giallorossi, che vincono 1-0 in trasferta grazie alla rete di Chiaramonti

Il San Miniato Basso apre il campionato con una vittoria di misura sul campo del Fucecchio, che vale doppio vista la rivalità tra le due squadre e i vari ex in campo da una parte e dall'altra. Al "Corsini" si assiste ad una gara combattuta, con pochissime emozioni e gioco che ristagna prevalentemente a metà campo senza che una delle due formazioni riesca a prevalere.

Nel primo tempo buona occasione per il Fucecchio, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla trequarti, ma la mira non è delle migliori. Il San Miniato Basso si fa vedere dalle parti di Del Bino soltanto a partire dalla mezz'ora, poi, al 41', Chiaramonti conquista e realizza il calcio di rigore, spiazzando Del Bino, che vale il vantaggio ospite.

Nella ripresa il San Miniato Basso gestisce il vantaggio acquisito, mostrando una certa solidità difensiva che impedisce al Fucecchio di avvicinarsi a Battini praticamente per tutti i secondi 45'. L'unica palla gol è difatti dei giallorossi, con Ciravegna che si presenta a tu per tu con Del Bino, il portiere respinge il tiro e sul tap-in Khtella non riesce a concretizzare. Buona la prima per il San Miniato Basso.



Fucecchio - San Miniato Basso, il tabellino della partita

Fucecchio - San Miniato Basso 0-1

FUCECCHIO: Del Bino, Ghimenti, Nardi, La Rosa, Canali, Bulli, Cenci, Marcon, Masoni, Ferraro, Rigirozzo. A disp.: Bigazzi, Bruchi, Di Biase, Duccini, Marianelli, Gallina, Ramuk, Zadrima. All.: Andrea Cipolli.

S.MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Arapi, Cela, Di Benedetto, Nolé, Chiaramonti, Demi, Khtella. A disp.: Giannangeli, Romeo, Tescione, Gargini, Tremolanti, Santagata, Borgioli, Ciravegna, Mancini. All.: Lorenzo Collacchioni.

Arbitro: Bruni di Siena, coad. da Laganà di Siena e Scellato di Prato

Rete: 41' Chiaramonti rig.