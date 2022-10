Eccellenza, il Tuttocuoio perde il derby col Fucecchio nel recupero

Va al Fucecchio il derby contro il Tuttocuoio, andato in scena questo pomeriggio allo stadio "Corsini" per l'anticipo della quarta giornata di Eccellenza girone A. Il forte vento condiziona l'andamento della gara, che vede le due squadre affrontarsi in sostanziale equilibrio e con tanta lotta a centrocampo. La miglior palla gol dei primi 45' è di marca neroverde: Tavano si presenta a tu per tu con Del Bino ma calcia sopra la traversa. La ripresa scorre senza particolari sussulti sino ai 10' finali, nei quali il match si accende. Il Tuttocuoio va in rete sugli sviluppi di una punizione, ma il direttore di gara annulla per fallo di mano; dalla parte opposta i locali sfiorano il vantaggio in un paio di occasioni prima di piazzare l'affondo decisivo al 94' con Masoni, su assist di Lecceti. Il tocco sotto porta dell'attaccante bianconero regala altri tre punti al Fucecchio (momentaneamente primo in solitaria) e relega la formazione di Tazzioli a quota 2 punti in classifica, ancora a secco di vittorie.

Fucecchio - Tuttocuoio 1-0, il tabellino della partita

FUCECCHIO: Del Bino, Giometti, Lotti, Lecceti, La Rosa, Falaschi, Cenci, Zefi, Ceceri, Falconi, Rigirozzo. A disp.: Mannucci, Nardi, Arrighini, Ramku, Silvano, Cullhaj, Demi, Masoni, Carnevale. All.: Dell Agnello.

TUTTOCUOIO: Muscas, Bartorelli A., Severi, Fino, Puleo, Pazzaglia, Nigro, Mbounga, Massaro, Tavano, Chiti. A disp.: Carli, Ercoli, Fiscella, Picozzi, Pozzesi, Sabia, Sarti, Turini, Zahouani. All.: Tazzioli.

Arbitro: Zmau di Prato

Reti: 94′ Masoni