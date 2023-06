Geotermica: si riparte da Ballerini e dal gruppo della promozione

Geotermica nel segno della continuità per la sua prima storica avventura in Eccellenza. Smaltita la festa per la promozione, il club larderellino si è messo all'opera per preparare la stagione 2023/24, puntando innanzitutto a confermare larga parte del gruppo squadra. Sotto la guida del confermatissimo mister Claudio Ballerini, sono ben sedici i protagonisti dell'annata appena conclusa già sicuri della permanenza. Tra i pali resta Giacomo Rossi (90), difesa confermata quasi in blocco con Cristian Cacciò (89), Mattia Mencari (90), Gianluca Spagnoli (96), Nico Landi (94), Dario Burini (03), Mattia Pavoletti (02) e Francesco Penco (04). A comporre la linea mediana Alessandro Romeo (91), Daniel Pashja (95), Jonathan Rispoli (94), Nicola Zanatta (03) e Giorgio Falca (04), infine, in attacco, fiducia in bomber Michael Pellegrini (86), Simone Zoncu (95) e Matteo Fondelli (03). Un'ossatura importante in attesa delle prossime mosse di mercato del ds Diego Costagli.