Eccellenza, il Geotermica vince ancora, è 2 a 1 nel derby contro il Fratres Perignano. La Cuoiopelli avvicina il Tuttocuoio

Vince il Geotermica nel derby contro il Fratres Perignano ripetendo l'impresa di settimana scorsa dove a cadere era stata la Cuoiopelli, salgono così a tre le vittorie dei giallorossi che superano il Castelfiorentino e vedono la zona playout lontana quattro punti. Dopo un'ora di gioco in cui i rossoblù non riescono a sfondare le difese ospiti, Pashja sblocca il risultato al 25' della ripresa. Il Perignano va all'assedio e riesce a pareggiare al 93' con Mancini ma Pellegrini al 97' firma la rete che regala tre punti ai suoi.

La Cuoiopelli vince una trasferta molto insidiosa contro il Lanciotto Campi grazie alla rete di Sgherri arrivata al 80' dopo una partita con poche occasioni e dei padroni di casa alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza per avvicinare le formazioni labroniche. I biancorossi accorciano così le distanze sul Tuttocuoio capolista che adesso ha solo 4 punti di vantaggio dopo il pareggio per 1 a 1 sul campo del Fucecchio. I padroni di casa si portano in vantaggio al 15' con Mariani e i neroverdi per riprendere il risultato devono affidarsi ai gol del loro bomber Giacomo Rossi che al 65' riporta il match in parità ma i ragazzi di mister Sena non riescono a completare la rimonta.

Geotermica – Fratres Perignano 2 a 1 (0 a 0)

Geotermica: Bettarini, Landi, Romeo, Spagnoli, Caccio, Misseri, Mecacci, Puccini, Pellegrini, Falchini, Campo. A disp.: Rossi, Penco, Pruneti, Pavoletti, Pashja, Zoncu, Scottu, Dussol, Gadiaga. All.: Niccolai.

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Scremin, Zefi, Acosta, Mancini, Rosi, Ficarra, Taraj, Arvia, Sciapi. A disp.: Poltronieri, Petri, Porcellini, Martinelli, Freschi, Guarente, Baggiani, Pennini, Vitillo. All.: Cristiani.

Arbitro: Possanzini di Foligno

Reti: 25’st Pashja (G), 45+3’st Mancini (FP), 45+7’st Pellegrini (G).

Lanciotto Campi – Cuoiopelli 0 a 1 (0 a 1)

Lanciotto Campi: Roselli, Benelli, Esposito Goretti, Fedi, Mazzanti, Pisapia, Verdi, Amerighi, Cassiolato, Afelba, Frezza. A disp.: Giannone, Nocentini, Bambi, Gasparini, Manzatu, Fathou, Bini, Bonciani, Alampi. All.: Secci.

Cuoiopelli: Pulidori, Nardo, Guerrucci, Viola, Bagnoli, Lucaccini, Costanzo, Regoli, Pepa, Benericetti, Sgherri. A disp.: Brogi, Colombini, Cavallini, Innocenti, Ponzolini, Hoxha, Bianchi, Razzauti, Goh. All.: Falivena.

Arbitro: Borriello di Pontedera.

Reti: 35’st Sgherri.

Fucecchio – Tuttocuoio 1 a 1 (1 a 0)

Fucecchio: Rocchi, Zaccagnini, Lotti, Lecceti, Malanchi, Nannetti, Mariani, Arapi, Mhilli, Badalassi, Rigirozzo. A disp.: Gori, Iaia, Re, Banti, Tassi, Pieri, Geniotal, Melani, Agostini. All.: Dell’Agnello.

Tuttocuoio: Carcani, Sorbo, Puleo, Marcon, Massaro, Papi, Rossi, Severi, Centonze, Caggianese, Princiotta. A disp.: Iacoponi, Battaglia, Mustone, Fiscella, Ratti, Chiti, Turini, Solari, Rotunno. All.: Sena.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Reti: 15’pt Mariani (F), 20’st Rossi (T).