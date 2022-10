Eccellenza, la Cuoiopelli batte il Picchi e balza momentaneamente in testa

Vittoria pesante della Cuoiopelli in casa dell'Armando Picchi: i santacrocesi passano 1-0 in uno dei tre anticipi della quinta giornata di Eccellenza girone A e balzano momentaneamente in testa alla classifica, in attesa di Fratres Perignano-Fucecchio in programma domenica. A Livorno va in scena una partita intensa e combattuta. La Cuoiopelli si rende pericolosa con Tapparello e Canessa, mentre il Picchi sfiora la rete sul finire del primo tempo con Carlotti, a tu per tu con Pulidori. Il gol che decide l'incontro arriva a ridosso dell'ora di gioco: cross in area di Mariani per la testa di Canessa, che non lascia scampo a Malasoma. Vantaggio Cuoiopelli con l'ex attaccante di Livorno e Pro Livorno Sorgenti. Per i ragazzi di Marselli si tratta del terzo successo in cinque gare (il secondo consecutivo) e dell'ennesima prova convincente in questo primo scorcio di stagione.

Armando Picchi - Cuoiopelli 0-1, il tabellino della partita

ARMANDO PICCHI: Malasoma, Del Bravo, Polese (68' Giusti), D’Angelo (92'Taddei), Petri, Borboryo, Gargani, Quilici (85' Fornaciari), Carlotti, Bonsignori (68' Campo), Bani. A disp.: Silvestri, Lusito, Fabbrucci, Testa, Bellandi. All.: Sena.

CUOIOPELLI: Pulidori, Gamberucci, Passerotti, Rudi, Viligiardi (87' Bagnoli), Mariani, Benericetti (66' Lucaccini R.), Borselli, Canessa (86' Baroncini), Tapparello (68' Andolfi), Guerrucci (65' Friuli). A disp.: Cavallini, Goretti, F. Lucaccini, Cinelli. All.: Marselli.

Arbitro: Artini di Firenze

Rete: 59' Canessa

Note: ammoniti Passerotti, Viligiardi, D’Angelo, Bani