Eccellenza, il Cenaia si gode il primato. Macelloni: "La continuità il nostro vantaggio"

A 270' dal giro di boa della stagione regolare, il Cenaia guarda tutti dall'alto in Eccellenza girone A. Un piazzamento inatteso per la compagine arancioverde, partita da outsider stando ai pronostici della vigilia ma rivelatasi presenza fissa nelle primissime posizioni della classifica fin dalle gare iniziali. Con un bottino di 24 punti, frutto di sette vittorie, tre pareggi e due sconfitte, attualmente la formazione allenata da Massimo Macelloni conduce davanti a Fucecchio (23), Cuoiopelli (22) e Fratres Perignano (21).

"E' stata una grande partenza - afferma mister Macelloni ai nostri microfoni - siamo sempre stati nelle zone alte e questo significa che stiamo lavorando bene. Abbiamo mantenuto gran parte della rosa dell'anno scorso, lo "zoccolo duro", continuando con i soliti metodi di lavoro e credo che siamo avvantaggiati da questo. Anche i nuovi si sono inseriti bene. C'è grande disponibilità da parte di tutto il gruppo".

Cenaia, oppure, cooperativa del gol. Il "bomber" del terzo attacco più prolifico del girone (17 gol, meglio hanno fatto solo Cuoiopelli con 27 e Fratres Perignano con 23) è l'esterno basso Rossi, autore di quattro reti. Limite o valore aggiunto? Macelloni ha le idee chiare: "Valore aggiunto. Per nostro stile di gioco portiamo parecchi uomini in fase offensiva e cerchiamo varie soluzioni per non risultare prevedibili. Poi, da Caciagli a Rossi, abbiamo giocatori che si inseriscono bene. Siamo super contenti dei nostri attaccanti: fanno un lavoro molto importante, si sacrificano ed i gol poi arrivano".

Domenica scorsa, a cadere nel fortino del "Favilli", è stato il River Pieve. Tre punti pesanti contro una squadra ostica. "Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta - confessa il tecnico arancioverde - loro, eccetto la goleada dalla Cuoiopelli, hanno subìto pochissime reti fin qui. Abbiamo cominciato bene, creando tanto e passando in vantaggio, poi abbiamo sbagliato il rigore e nel secondo tempo il River ha spinto di più senza riuscire a segnare. Domenica prossima avremo un'altra partita difficile, contro una squadra di blasone come il Tuttocuoio, che ha cambiato allenatore di recente. Hanno bisogno di punti, ma del resto anche noi".

Nella passata stagione, alla nona partecipazione consecutiva nella categoria, il primo grande step col raggiungimento del quinto posto e della finale di Coppa; in quella corrente una partenza a razzo: è l'anno dell'ulteriore salto di qualità per il Cenaia? Macelloni mantiene un profilo basso: "L'obiettivo iniziale è sempre quello della salvezza, poi, una volta raggiunta, proveremo a fare meglio dell'anno scorso, consapevoli che non è facile. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e pensare partita per partita".