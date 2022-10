Cuoiopelli, la partenza è ottima. Marselli: "Sabato partita molto importante"

Cambiare tutto per non cambiare niente, o quasi. Nonostante la rivoluzione della rosa operata nel mercato estivo, la Cuoiopelli si sta riconfermando assoluta protagonista nel campionato di Eccellenza, con la speranza di riuscire ad andare anche oltre il traguardo del secondo posto (e conseguente eliminazione solo agli spareggi regionali) raggiunto nell'ultima stagione.

"Abbiamo cambiato tanti giocatori - afferma mister Davide Marselli ai nostri microfoni - ma tutti hanno grande voglia di lavorare e di impegnarsi durante la settimana. Lo scorso anno abbiamo fatto molto bene, avevo una squadra cinica, ma credo che con un po più di 'malizia' avremmo potuto anche sfruttare il periodo di difficoltà del Livorno e vincere il campionato. La squadra dell'anno scorso è comunque arrivata seconda, quindi non sarà facile eguagliarla; quella di quest'anno è compatta però c'è ancora da scoprirne i margini".

Il ruolino di marcia dei biancorossi in questo primo scorcio di campionato racconta di due vittorie, altrettanti pareggi e zero sconfitte: numeri che fanno della formazione santacrocese l'attuale seconda forza del torneo, a due punti dalla capolista Fucecchio. "I risultati stanno arrivando - prosegue il tecnico della Cuoio - anche se siamo solo all'inizio sono molto contento dei miei. Abbiamo fatto due trasferte su campi difficili senza subire niente e collezionando anche diverse palle gol. Sul nostro campo andiamo meglio perché abbiamo più spazi ed i nostri attaccanti hanno caratteristiche di questo tipo: Tapparello, Andolfi e Canessa sono giocatori di valore assoluto. Peccato non avere a disposizione anche Cavallini, poiché si è subito rotto il crociato".

Sabato la Cuoiopelli sarà di scena a Livorno in uno degli anticipi della quinta giornata, sul campo dell'Armando Picchi. "Il campionato è lungo ma sarà una partita molto importante - chiosa Marselli - perché abbiamo la possibilità di andare momentaneamente in testa alla classifica. In più, domenica il Fucecchio andrà in trasferta a Perignano contro un avversario di primissimo piano. Le prossime partite ci diranno di che pasta siamo fatti".

Ringraziamo Davide Marselli per la disponibilità.