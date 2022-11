Eccellenza, i risultati della 10ª giornata: il Cenaia sogna in grande, Cuoiopelli di rimonta

Nelle gare della domenica di Eccellenza girone A spiccano le vittorie di Cenaia e Cuoiopelli. Gli arancioverdi si aggiudicano per 2-0 il sentito derby col Fratres Perignano e scattano al secondo posto in solitaria. Al 'Favilli' decidono le reti nella ripresa di Caciagli e Rossi. La testa della classifica, però, resta nelle mani della Cuoiopelli, che va sotto di due gol al 'Masini' contro il Montespertoli (doppietta di Del Pela) salvo poi rimontare fino al 3-2 con le firme di Gamberucci, Tapparello e Andolfi. Tanta sfortuna per il San Miniato Basso del nuovo mister Ticciati che perde 1-0, in casa, con la Pro Livorno Sorgenti al termine di una partita giocata quasi interamente ad una porta, colpendo tre legni e sbagliando un rigore allo scadere con Chiaramonti. Il Tuttocuoio cade 3-0 a Camaiore e resta nei bassifondi della classifica, con soli tre punti di vantaggio sull'Armando Picchi fanalino di coda.