Eccellenza, il Fratres Perignano ritrova i tre punti: un gol di Chiodi stende il Fucecchio

Un guizzo allo scadere del primo tempo di Chiodi regala tre punti preziosi al Fratres Perignano e sancisce la prima sconfitta in campionato del Fucecchio. Avvio buono per il Fucecchio di Dell'Agnello, che al 5' si rende pericoloso con una conclusione a lato di Ceceri. Dopo qualche minuto la prima occasione di marca perignanese: cross delizioso di Niccolai per Sciapi che di testa si fa respingere da un attento Del Bino. Alla mezz'ora Sciapi imbecca Cornacchia, il quale spara alto con Del Bino in uscita. Pochi secondi alla fine del primo tempo ed arriva l'1-0 per i padroni di casa: traversone di Niccolai, tocco di petto di Sciapi e conclusione dal limite di Chiodi che non lascia scampo al numero uno del Fucecchio. Nella ripresa il Fratres Perignano gestisce il vantaggio acquisito, rischiando solo in un paio di circostanze (La Rosa, Lecceti). Pruneti, Di Paola e soprattutto Cornacchia (palo) sfiorano il raddoppio. Nei minuti finali Fiumalbi spreca malamente da due passi. Il Fratres Perignano torna a fare bottino pieno dopo due pareggi consecutivi e ci riesce mettendo in campo una prestazione di spessore.

Fratres Perignano - Fucecchio 1-0, il tabellino della partita

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Pruneti, Falleni, Genovali, Carani, Chiodi, Cornacchia, Niccolai, Di Paola, Doveri, Sciapi. A disp.: Menicagli, Giorgi, Pennini, Aliotta, Arapi, Montagnani, Pecci, Ganetti, Fiumalbi. All.: Niccolai.

FUCECCHIO: Del Bino, Arrighini, Nardi, Lecceti, La Rosa, Del Colle, Silvano, Zefi, Ceceri, Demi, Carnevale. A disp.: Mannucci, Giometti, Lotti, Nannetti, Cenci, Falaschi, Rigirozzo, Masoni, Falconi. All.: Dell'Agnello.

Arbitro: Gambacurta di Enna

Rete: 45' Chiodi