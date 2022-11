Eccellenza: Cenaia aggancia il secondo posto, Cuoiopelli stoppata dal Tuttocuoio

Nella domenica di Eccellenza girone A esulta per tre punti preziosi il Cenaia, mentre la Cuoiopelli rallenta nel derby col Tuttocuoio ma mantiene comunque la vetta della classifica.

Cenaia - Armando Picchi 2-1

CENAIA: Baroni, Rossi, Pasquini, Papini, Signorini, Degli Esposti, Benassi, Caciagli, Morelli, Remedi, Penco. A disp.: Serafini A., Barsotti, Novi, Desii, Freschi, Gadiaga Cheikh, Pini, Pirone, Cosi. All.: Macelloni.

ARMANDO PICCHI: Silvestri, Del Bravo, Bani, D'Angelo, Petri, Borboryo, Fornaciari, Quilici, Carlotti, Giusti, Gargani. A disp.: Malasoma, Maietta, Taddei, Fabbrucci, Testa, Campo, Bellandi, Bonsignori, Polese. All.: Sena.

ARBITRO: Galligani di Pistoia

RETI: 25' rig. Remedi, 84' Pirone, 92' Campo

NOTE: espulsi Borboryo al 25' e Papini al 65'

Al 'Favilli' gli arancioverdi stendono l'Armando Picchi 2-1. Remedi la sblocca al 25' su calcio da rigore (espulso nell'occasione Borboryo), poi il Cenaia sfiora il raddoppio in un paio di circostanze ma non concretizza. Al 65' si ristabilisce la parità numerica a causa dell'espulsione di Papini per fallo di reazione. Il Picchi ci prova in mischia, poi Pirone fa 2-0 all'84'. Nel recupero i livornesi accorciano le distanze con Campo di testa.

Tuttocuoio - Cuoiopelli 1-1

TUTTOCUOIO: Muscas, Severi, Bartorelli A., Ercoli, Puleo, Bartorelli M., Sarti, Chiti, Massaro, Sabia, Nigro. A disp.: Igitkhaniani, Fiscella, Pazzaglia, Gargiulo, Zahouani, Mokhtari, Turini, Pozzesi, Tavano. All.: Tazzioli.

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Gamberucci, Rudi, Lucaccini R., Mariani, Goretti, Viligiardi, Andolfi, Tapparello, Borselli. A disp.: Brogi, Guerrucci, Friuli, Lucaccini F., Mulas, Cinelli, Bagnoli, Benericetti, Canessa. All.: Marselli.

ARBITRO: Cafaro di Bra

RETI: 10' Tapparello, 76' Tavano

Un gol e un punto a testa, invece, tra Tuttocuoio e Cuoiopelli al 'Leporaia'. I biancorossi vanno subito avanti al 10' con Tapparello (nono centro stagionale per il capocannoniere del girone), ma non riescono a chiudere la partita e ad un quarto d'ora dal termine subiscono l'1-1 neroverde firmato da Tavano. Il Tuttocuoio torna così a muovere la classifica dopo due passi falsi consecutivi.

Altre gare: Castelfiorentino United - San Miniato Basso 1-1 (anticipo); Fratres Perignano - Ponte Buggianese 3-3 (anticipo); San Marco Avenza - Camaiore 2-2 (anticipo); Massese - Pro Livorno Sorgenti 2-1; Montespertoli - Fucecchio 1-2; River Pieve - Certaldo 0-0.