Eccellenza: la Cuoiopelli ne fa sette e scavalca in vetta il Perignano. Vincono Cenaia e San Miniato Basso

Sorpasso in vetta al termine dell'ottava giornata di Eccellenza girone A. La Cuoiopelli batte con un perentorio 7-1 il River Pieve al 'Masini' e scavalca al primo posto il Fratres Perignano, fermato sul 2-2 a Livorno dall'Armando Picchi. Il Cenaia si rialza espugnando 2-1 Camaiore con rete decisiva di Rossi nel finale, mentre il San Miniato Basso inanella la seconda vittoria consecutiva con un secco 3-0 casalingo al Montespertoli, maturato interamente nella ripresa. Cade ancora il Tuttocuoio, 1-0 in casa del Ponte Buggianese: i neroverdi restano in terzultima posizione.

Armando Picchi - Fratres Perignano 2-2

ARMANDO PICCHI: Silvestri, Del Bravo, Bani, D'Angelo, Taddei, Borboryo, Fornaciari, Quilici, Carlotti, Giusti, Gargani. A disp.: Malasoma, Maietta, Bonsignori, Fabbrucci, Testa, Nobile, Bellandi, Campo, Polese. All.: Sena.

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Genovali, Falleni, Carani, Aliotta, Chiodi, Cornacchia, Niccolai, Di Paola, Doveri, Pruneti. A disp.: Menicagli, Pennini, Lucarelli, Arapi, Pecci, Carrai, Azzoli, Pistolesi, Ganetti. All.: Niccolai.

Arbitro: Orlandi di Siracusa

Reti: 7' Fornaciari, 16' Niccolai, 60' Carlotti, 70' rig. Di Paola

Camaiore - Cenaia 1-2

CAMAIORE: Bianco, Ricci T., Franceschi, Biagini, Arnaldi, Fatticcioni, Da Pozzo, Papi, Raffi, Viola, Centonze. A disp.: Tartarini, Orlandi, Biasci, Tragni, Coppola, Belluomini, Manfredi, Ricci M., Geraci. All.: Polzella.

CENAIA: Baroni, Rossi, Pasquini, Papini, Signorini, Degli Esposti, Benassi, Caciagli, Morelli, Remedi, Penco. A disp.: Perullo, Barsotti, Novi, Desii, Freschi, Gadiaga Cheikh, Pini, Pirone, Cosi. All.: Macelloni.

Arbitro: Lepera di Rossano

Reti: 24' Morelli, 48' Fatticcioni, 81' Rossi

Cuoiopelli - River Pieve 7-1

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Gamberucci, Rudi, Lucaccini R., Mariani, Goretti, Viligiardi, Andolfi, Tapparello Blas, Borselli. A disp.: Cavallini M., Guerrucci, Friuli, Lucaccini F., Mecca, Cinelli, Bagnoli, Benericetti, Canessa. All.: Marselli.

RIVER PIEVE: Romboli, Ramacciotti, Filippi, Fanani, Leshi, Velani, Magera, Cecchini, Ba, Babboni, Fruzzetti. A disp.: Tozzini, Pieretti, Fantini, Dinucci, Giunta, Lunardi, Rocchiccioli, Tocci, Faraglia. All.: Fanani.

Arbitro: Raciti di Siena

Reti: 25' Cecchini, 28' Tapparello Blas, 43' Andolfi, 51' Tapparello Blas, 65' rig.Andolfi, 75' rig. Lucaccini F., 85' Guerrucci, 94' Canessa

Ponte Buggianese - Tuttocuoio 1-0

PONTE BUGGIANESE: Citti L., Cucinotta, Ferrari, Benvenuti, Citti R., Chelini, Zocco, Granucci, Micchi, Nardi, Sali. A disp.: Grasso, Perillo, Martinelli, Seghi, Saquella, Capetta, Lo Russo, Secchi, Stobbia. All.: Gutili.

TUTTOCUOIO: Igitkhaniani, Sarti, Severi, Fino, Puleo, Bartorelli A., Zahouani, Mbounga, Massaro, Picozzi, Chiti. A disp.: Muscas, Bartorelli M., Fiscella, Ercoli, Nigro, Pozzesi, Fiorentini, Sabia, Tavano. All.: Tazzioli.

Arbitro: Mazzi di Prato

Rete: 12' Nardi

San Miniato Basso - Montespertoli 3-0

SAN MINIATO BASSO: Lampignano, Franzoni (80' Scarselli), Boghean (55' Romeo), Malanchi, Sabatini, Cela, Salliu (85' Taddei), Anichini (80' Tremolanti), Bourezza, Marabese, Ciravegna (75' Di Benedetto). A disp.: Giannangeli, Menichetti, Nolé, Re. All.: Claudio Targetti.

MONTESPERTOLI: Cicali, Mina (14' Vanzi), Liberati, Trapassi (70' Sinteregan), Ciardini, Fiaschi (61' Turini), Marconcini, Veraldi, Del Pela, Maltomini (39' Martini), Marchi (74' Tavanti). A disp.: Pinochet, Vanzi, Conti, Dolfi, Esposito. All.: Gianluigi Sarti.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto

Reti: 62' Ciravegna, 67' Salliu, 78' Bourezza

Note: espulso al 36' Del Pela; ammoniti Sabatini, Veraldi, Franzoni, Ciardini, Liberati