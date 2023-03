Eccellenza: Perignano all'ultima curva, tris Cuoiopelli nel derby

Di misura, seppur in modi opposti, Cenaia e Fratres Perignano vincono ancora ed arrivano a pari punti allo "spareggio" per la testa della classifica, in programma domenica prossima al "Matteoli". Gli arancioverdi passano 1-0 in casa dell'Armando Picchi grazie alla rete in apertura di Pirone, mentre i rossoblù la spuntano a Ponte Buggianese soltanto a due giri d'orologio dal termine con un eurogol del 'solito' Sciapi.

Dopo tre sconfitte consecutive la Cuoiopelli torna a muovere la classifica (terzo posto in solitaria), aggiudicandosi il derby contro il Tuttocuoio con un netto 3-1. Sul neutro di San Donato, Tapparello e Bracci indirizzano l'incontro già nei primi 10', poi Andolfi cala il tris ad inizio ripresa. Inutile la rete della bandiera neroverde di Ercoli.

Il Tuttocuoio resta comunque in quartultima posizione in virtù dell'incredibile sconfitta in rimonta del San Miniato Basso (terzultimo) contro il Castelfiorentino. Al "Pagni" Fanetti porta in vantaggio i giallorossi allo scadere del primo tempo; gli ospiti la ribaltano nel finale con le reti di Mhilli e Ferretti, quest'ultima su rigore. Gli altri risultati di giornata: Certaldo-River Pieve 1-0; Camaiore-San Marco Avenza 6-0; Fucecchio-Montespertoli 1-1; Pro Livorno Sorgenti-Massese 1-4.