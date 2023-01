Eccellenza: il Cenaia supera la Massese con doppietta di Cutroneo. Cuoiopelli ok, il Tuttocuoio perde lo scontro diretto

Seconda vittoria consecutiva e quinta di fila tra le mura amiche del Favilli per il Cenaia, che batte 2-1 la Massese e si prende la testa della classifica in solitaria nel campionato di Eccellenza girone A. Decisiva la doppietta a cavallo tra i due tempi di Cutroneo, attaccante di ritorno in arancioverde dopo la parentesi d'inizio stagione al Castelfiorentino. Inutile, per gli apuani, la rete al 75' di Andreotti, lesto ad insaccare dopo aver centrato Baroni dal dischetto. Rallenta il Fratres Perignano, fermato sullo 0-0 al Niccolai dal Montespertoli, mentre la Cuoiopelli la spunta 1-0 contro l'insidioso Certaldo. Sul neutro di San Donato man-of-the-match il solito Tapparello, autore del gol-vittoria alla mezz'ora. Nella parte destra della classifica domenica amara per San Miniato Basso e Tuttocuoio. I giallorossi pagano a caro prezzo i tanti errori sotto porta e cadono 2-0 in casa del Pontebuggianese, colpiti da Pievani al 44' e Sali al 91'; i neroverdi perdono 1-2 lo scontro diretto del Leporaia contro il Castelfiorentino e restano al terzultimo posto: ospiti a segno con Giani e Rosi, nel mezzo il momentaneo pareggio di Mancini. Gli altri risultati di giornata: Armando Picchi-Fucecchio 1-1; Camaiore-Pro Livorno Sorgenti 0-2; River Pieve-San Marco Avenza 1-1.