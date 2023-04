Eccellenza: il Cenaia ribalta il Tuttocuoio e si avvicina al sogno. Ma il Perignano non molla

Tre punti dal peso specifico enorme, per il Cenaia, nella terzultima giornata di Eccellenza girone A. Grazie ad un finale travolgente, gli arancioverdi rimontano il Tuttocuoio da 0-1 a 4-1, mantenendosi in testa alla classifica con tre lunghezze di vantaggio sul secondo posto. Al "Favilli" gli ospiti passano al 60' con Massaro, ma nel giro di un quarto d'ora la formazione di Macelloni va in rete con Benassi, Caciagli, Rossi ed infine Signorini dal dischetto. Alle spalle della capolista non molla il Fratres Perignano, vittorioso 3-0 ai danni della San Marco Avenza. Decidono l'incontro del "Matteoli" le segnature di Sciapi, Di Paola e Doveri.

Sorride anche la Cuoiopelli, che batte 3-1 la Massese e consolida la terza piazza. Al "Masini" apuani subito avanti con Vignali, poi Andolfi e Tapparello ribaltano il punteggio già nel corso del primo tempo e Benericetti chiude i conti nella ripresa. Finisce 0-0 il derby San Miniato Basso-Fucecchio: un pareggio che sta stretto ai giallorossi per l'andamento della partita, ma che ne conferma la sterilità offensiva. Per la formazione di Ticciati gli ultimi 180' della regular season saranno decisivi in chiave playout.

Gli altri risultati di giornata: Certaldo-Pro Livorno Sorgenti 1-1 (anticipo); Armando Picchi-Castelfiorentino United 1-4; Camaiore-River Pieve 2-0; Pontebuggianese-Montespertoli 1-0.