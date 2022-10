Eccellenza: il Fratres Perignano vola in testa, pareggiano San Miniato Basso e Tuttocuoio

Esulta il Fratres Perignano nella domenica di Eccellenza. Cuoiopelli sconfitto dai rossoblù, mentre San Miniato Basso e Tuttocuoio non vanno oltre il pari.

Certaldo - Tuttocuoio 1-1

CERTALDO: Orsini, Pagliai, Vecchiarelli, De Pellegrin, Salvadori, Pampalone, Marcon, Bernardini, Taraj, Baccini, Martini. A disp.: Calu, Larosa, Corsi, Bandini, Fioretti, Nuti, Kamberi, Razzanelli, Orsucci. All.: Ramerini.

TUTTOCUOIO: Muscas, Sarti, Severi, Fino, Bartorelli, Pazzaglia, Zahouani, Mbounga, Massaro, Picozzi, Chiti. A disp.: Carli, Fiscella, Puleo, Mokhtari, Nigro, Pozzesi, Ercoli, Sabia, Turini. All.: Tazzioli.

ARBITRO: Mauro di Pistoia

RETI: 4' rig. Baccini, 9' Fino

NOTE: espulso Bartorelli al 37'

Il Tuttocuoio strappa un buon pareggio a Certaldo nonostante l'inferiorità numerica dal 37' del primo tempo per espulsione di Bartorelli. Il match inizia col botto: al 4' Baccini porta in vantaggio i viola su rigore, al 9' Fino pareggia in mischia. Il Tuttocuoio accelera e Picozzi si presenta a tu per tu con Orsini, ma il portiere di casa è bravo nella respinta. I ragazzi di Tazzioli hanno l'opportunità di conquistare una clamorosa vittoria intorno all'ora di gioco, quando Massaro conquista un calcio di rigore che Fino si fa però neutralizzare da Orsini.

Cuoiopelli - Fratres Perignano 1-2

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Guerrucci, Rudi, Viligiardi, Gamberucci, Benericetti, Borselli, Canessa, Tapparello Blas, Mariani. A disp.: Cavallini M., Lucaccini F., Lucaccini R., Goretti, Friuli, Baroncini, Bagnoli, Andolfi, Cinelli. All.: Marselli.

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Pennini, Falleni, Carani, Aliotta, Chiodi, Cornacchia, Niccolai, Di Paola, Doveri, Sciapi. A disp.: Menicagli, Pruneti, Calio, Genovali, Pecci, Montagnani, Giorgi, Azzoli, Ganetti. All.: Niccolai.

ARBITRO: Biagi di Pisa

RETI: 7' Benericetti, 10' Di Paola, 17' Falleni

Alla sesta giornata il Fratres Perignano sale per la prima volta in testa alla classifica in solitaria e ci riesce vincendo un match a tratti spettacolare contro l'ex capolista Cuoiopelli. Al 'Masini' padroni di casa avanti già al 7' con Benericetti, ma la reazione del Perignano non si fa attendere: nel giro di dieci minuti Di Paola pareggia e Falleni completa la rimonta. Uno scatenato Di Paola tenta il tris prima dell'intervallo, ma Passerotti salva sulla linea di porta. La gara prosegue su ritmi alti e con il risultato assolutamente in bilico. Di Paola va ancora una volta ad un passo dalla terza rete su assist di Sciapi. La Cuoiopelli chiude in forcing, centrando due legni (palo di Viligiardi e traversa di Tapparello) e sfiorando l'incrocio dei pali con il colpo di testa di Rudi.

San Miniato Basso - River Pieve 0-0

SAN MINIATO BASSO: Lampignano, Boghean (46' Romeo), Re, Malanchi, Sabatini, Cela, Di Benedetto (91' Nolé), Anichini (60' Tremolanti), Chiaramonti (69' Bourezza), Marabese, Ciravegna. A disp.: Giannangeli, Salliu, Taddei, Franzoni, Scarselli. All.: Targetti.

RIVER PIEVE: Biggeri (15' Tozzini), Ramacciotti, Filippi, Byaze, Leshi, Velani, Fanani (71' Pieretti), Cecchini, Fantini, Fruzzetti (52' Ba), Giunta (77' Dinucci). A disp.: Tozzini, Faraglia, Lavorini, Tocci, Rocchiccioli, Lunardi. All.: Fanani.

ARBITRO: Bruni di Siena

NOTE: ammoniti Fanani al 61', Velani al 78' e Ramacciotti al 90'

Il San Miniato Basso non si sblocca e raccoglie solo un punto contro il River Pieve. Fin dalle prime battute il canovaccio della partita è chiaro: il San Miniato Basso tiene il pallino del gioco, mentre il River Pieve attende compatto e gioca di rimessa. I padroni di casa peccano più volte al momento del classico 'ultimo passaggio', tanto che al termine dei primi 45' non si segnalano particolari occasioni da rete. La seconda frazione di gioco si apre con un contatto dubbio in area locale su Ramacciotti, ma il direttore di gara lascia correre. Resterà l'unico spunto del River Pieve nell'arco dei 90'. Il San Miniato Basso alza il baricentro e gioca ad una porta. Ciravegna spreca una buona palla gol su assist di Chiaramonti, poi lo stesso Chiaramonti non riesce a deviare in rete il traversone di Marabese. E' la volta di Cela, il cui colpo di testa a tu per tu con Tozzini è debole. La palla gol più clamorosa si attesta all'84': assolo di Ciravegna sulla destra, palla tagliata in area piccola e deviazione di testa di Marabese (lasciato solo dalla retroguardia ospite) che termina fuori a fil di palo. Il River Pieve resiste fino al triplice fischio e strappa un pari prezioso; per il San Miniato Basso ancora zero vittorie in stagione.

RISULTATI 6ª GIORNATA: anticipo Ponte Buggianese - Cenaia 1-0; anticipo Pro Livorno Sorgenti - Montespertoli 1-0; Armando Picchi - Camaiore 2-2; Certaldo - Tuttocuoio 1-1; Cuoiopelli - Fratres Perignano 1-2; Fucecchio - Castelfiorentino United 0-0; Massese - San Marco Avenza 2-1; San Miniato Basso - River Pieve 0-0.

CLASSIFICA: Fratres Perignano 12, Ponte Buggianese 11, Fucecchio 11, Cuoiopelli 11, Cenaia 11, River Pieve 10, Castelfiorentino United 10, Certaldo 9, Massese 8, Pro Livorno Sorgenti 8, Montespertoli 6, Tuttocuoio 6, Camaiore 5, San Miniato Basso 3, Armando Picchi 3, San Marco Avenza 0.