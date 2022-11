Eccellenza, i risultati della 12ª giornata: il Cenaia vince e balza in testa, poker Perignano

Fa festa, il Cenaia, per una vittoria pesante che vale il balzo al primo posto in classifica in Eccellenza girone A. Al "Favilli" gli arancioverdi di Macelloni battono 1-0 il River Pieve grazie alla rete al 17' del primo tempo di Caciagli e approfittano delle contemporanee frenate di Fucecchio (1-1 a Certaldo) e Cuoiopelli (3-3 al "Masini" contro la Pro Livorno). Un pareggio ottenuto in rimonta quello dei santacrocesi: Benericetti risponde a Lucchesi, poi un rigore di Costanzo e l'autorete di Rudi permettono ai livornesi di chiudere il primo tempo in vantaggio di due reti, ma nella ripresa Tapparello e Andolfi ristabiliscono la parità. Sale in quarta posizione il Fratres Perignano, vittorioso 4-2 al "Matteoli" contro il Tuttocuoio: rossoblù a segno con Di Paola, Sciapi e una doppietta di Cornacchia, mentre per i neroverdi firma doppia di Massaro. Il San Miniato Basso perde l'occasione per tirarsi fuori dai bassifondi della classifica, pareggiando 1-1 con la San Marco Avenza sul neutro del "Leporaia". Ospiti subito avanti con Saia, risposta dei giallorossi in avvio di ripresa con Ciravegna. Proteste sanminiatesi per un gol regolare annullato allo stesso Ciravegna nel secondo tempo.