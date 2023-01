Eccellenza: il Perignano supera il San Miniato Basso col brivido. Tonfo interno del Cenaia

Dopo tre vittorie consecutive si ferma la corsa del Cenaia, sconfitto 1-3 dal Certaldo al "Favilli". Per gli arancioverdi una domenica da dimenticare: i fiorentini, galvanizzati dalla conquista della Coppa Italia d'Eccellenza di quattro giorni fa, 'mettono la freccia' a cavallo dei due tempi con la doppietta di Bandini per poi calare il tris con Corsi ad un quarto d'ora dal termine. Inutile il gol della bandiera di Cosi nel finale.

Il tonfo del Cenaia permette a Cuoiopelli e Fratres Perignano, entrambe vittoriose non senza difficoltà, di raggiungerlo in testa alla classifica. I biancorossi passano 2-1 a Camaiore con reti di Bracci e Lucaccini (nel mezzo la rete versiliese di Centonze), mentre i rossoblù, di scena al "Matteoli", hanno la meglio per 3-2 sul San Miniato Basso al termine di una partita combattutissima, decisa da Kthella al 95'. Il Fratres si era portato subito in vantaggio con Sciapi, poi Marabese (su calcio di rigore) e Ciravegna avevano firmato la rimonta dei giallorossi di Ticciati (ex di turno, sei anni a Perignano) prima del nuovo pareggio di Sciapi.

Il San Miniato Basso resta in quartultima posizione, con un punto di vantaggio sul Tuttocuoio, sconfitto 1-2 al Leporaia nel derby contro il Fucecchio. Ai neroverdi, sotto di due reti per mano di Cecere, non basta il gol di Mancini.

Gli altri risultati di giornata: Armando Picchi - Ponte Buggianese 2-2; Castelfiorentino - Massese 1-0; River Pieve - Pro Livorno Sorgenti 1-1.