Eccellenza: Cenaia all'ultimo respiro. Sciapi firma il blitz del Fratres Perignano, Cuoiopelli all'inglese

Le prime tre della classe non sbagliano un colpo e, complice la sconfitta del River Pieve a Montespertoli, creano un primo significativo divario (cinque punti) rispetto alle inseguitrici alla diciottesima giornata di Eccellenza girone A. Passa in extremis la capolista Cenaia, vittoriosa 1-0 a Fucecchio grazie alla rete all'88' di Remedi. Gli arancioverdi di mister Macelloni guidano a +3 sulla coppia formata da Fratres Perignano e Cuoiopelli. I rossoblù la spuntano anch'essi per 1-0 sul campo della Pro Livorno Sorgenti: una partita molto equilibrata viene decisa al 78' da un guizzo di Sciapi, su corner battuto da Campo. Successo meno sofferto per i biancorossi, che stendono 2-0 il Pontebuggianese con le reti di Bracci nel primo tempo e Tapparello nella ripresa. Nelle retrovie il San Miniato Basso impatta 1-1 con il Camaiore al Pagni: vantaggio ospite firmato Lorenzini al 23', pareggio di Chiaramonti su rigore al 73'. Assedio dei giallorossi nel finale, ma i versiliesi (in dieci dal 76' causa espulsione di Biagini) resistono. Il San Miniato Basso detiene adesso un solo punto di vantaggio sul Tuttocuoio terzultimo. Nell'anticipo colpaccio dei neroverdi a Massa. Gli altri risultati di giornata: Certaldo-Armando Picchi 2-1; Castelfiorentino United-San Marco Avenza 3-0; Montespertoli-River Pieve 2-1.