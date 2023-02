Eccellenza: il trio di testa non sbaglia, clamorosa vittoria del Cenaia

Procedono a braccetto le tre "regine" di Eccellenza girone A. Nell'anticipo disputato sul neutro del Leporaia di Ponte a Egola la Cuoiopelli batte 1-0 un battagliero Armando Picchi: a decidere la contesa contro il fanalino di coda è una zuccata di Riccardo Lucaccini al 77'. Affermazione di misura ma in rimonta per il Fratres Perignano: i rossoblù vanno in svantaggio a Fucecchio per mano di Pagni (20') poi una doppietta del "solito" Sciapi (58' su rigore e 66') fa esultare i rossoblù. Senza storia il successo del Cenaia in casa del San Miniato Basso: gli arancioverdi vincono 6-0 una partita indirizzata da tre reti nei primi 20'.. A segno Papini (3'), Degli Esposti (10'), Rossi (19'), Benassi (44'), Cosi (51') e Pini (75'). Nonostante il clamoroso tonfo, i giallorossi sanminiatesi restano al quartultimo posto in classifica in virtù della sconfitta 3-1 del Tuttocuoio sul campo della Pro Livorno Sorgenti. Una doppietta di Giacomo Rossi ed una rete di Angiolini mandano i livornesi avanti di tre; i neroverdi realizzano il "gol della bandiera" al 61' con Fino dal dischetto. Gli altri risultati di giornata: Certaldo - Camaiore 0-2; Massese - River Pieve 0-1; Montespertoli - Castelfiorentino 0-4; Pontebuggianese - San Marco Avenza 5-1.