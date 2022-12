Eccellenza, i risultati della 14ª giornata: le "big" soffrono ma vincono, brutto tonfo per il Tuttocuoio

Non senza brividi, tutte le prime della classe riescono comunque a conquistare i tre punti, rendendo la lotta al vertice serratissima a soli 90' dal giro di boa del campionato di Eccellenza girone A. Per Cenaia e Fratres Perignano, le due capoliste, sono decisivi gli ultimi venti minuti delle rispettive gare. Al "Favilli" il Montespertoli passa con De Pela, gli arancioverdi pareggiano con Papini ma ancora Del Pela sigla l'1-2 ad inizio ripresa. Tra il 73' e l'88' il Cenaia ne fa tre, rimontando fino al 4-2 finale: a segno Benassi, Cosi e Gadiaga. Gara più bloccata, invece, al "Matteoli" tra Fratres Perignano e Castelfiorentino: i rossoblù la spuntano 1-0 grazie alla rete all'81' di Cornacchia. Vittoria di misura anche per la Cuoiopelli, 3-2 al "Masini" nel derby contro il San Miniato Basso. Ospiti subito avanti con Falchini, poi una doppietta di Tapparello e Canessa valgono il 3-1 a favore dei santacrocesi all'intervallo. Nella ripresa i sanminiatesi attaccano con forza, ma non vanno oltre un gol di Marabese e restano nelle parti bassi della classifica: 3-2 il finale. Brutto tonfo per il Tuttocuoio, che perde 1-2 al "Leporaia" contro il River Pieve, sprecando l'opportunità di tirarsi fuori dalla zona playout. I garfagnini vanno in gol due volte con Pieretti, non basta ai neroverdi il timbro di Massaro.