Eccellenza, i risultati della 16ª giornata: scivolone Cuoiopelli, Cenaia e Perignano corsari

Tra sorpassi e controsorpassi continua l'emozionante bagarre nelle prime posizioni della classifica del campionato di Eccellenza girone A. Nella 16ª giornata (prima di ritorno e del 2023) la Cuoiopelli perde a sorpresa 2-0 sul campo della San Marco Avenza, penultima della classe. Le reti di Bruzzi e Morelli (una per tempo) costano la vetta ai biancorossi di Marselli, superati sia dal Cenaia che dal Fratres Perignano. Gli arancioverdi di Macelloni vanno in testa grazie al 2-1 a domicilio sulla Pro Livorno Sorgenti, ottenuto ancora una volta in rimonta: al vantaggio livornese firmato Lucchesi sono seguiti il pareggio su rigore di Remedi ed il gol-vittoria di Pasquini. Stesso risultato per i rossoblù di Niccolai, impegnati in casa della Massese: decide una doppietta di Sciapi, inframezzata dal momentaneo pari di Buffa. Secondo pareggio consecutivo per il Tuttocuoio, 1-1 nello scontro diretto a Montespertoli: apre il neoacquisto neroverde Mancini, risponde Del Pela. Gli uomini di Tavano restano in terzultima posizione. Nell'anticipo di ieri importante affermazione di misura del San Miniato Basso contro l'Armando Picchi. Completano il quadro Castelfiorentino-River Pieve 0-1; Certaldo-Pontebuggianese 0-1; Fucecchio-Camaiore 0-2.