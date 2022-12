Eccellenza, i risultati della 13ª giornata: cadono le prime, il Perignano ne approfitta. Riparte il San Miniato Basso

Cambiano le carte in tavola nelle prime posizioni di classifica in Eccellenza girone A. In uno dei tre anticipi della tredicesima giornata il Cenaia perde 3-1 contro il Tuttocuoio al "Leporaia": neroverdi scatenati ed in vantaggio di tre reti grazie alla doppietta di Massaro e al timbro di Turini; gli arancioverdi accorciano solo nel finale con Pirone. Gli uomini di Macelloni vengono raggiunti in testa dal Fratres Perignano, l'unica delle prime quattro in classifica a vincere. I rossoblù stendono 3-0 la San Marco Avenza con gol di Cornacchia, Di Paola e Campo. Non approfittano della caduta del Cenaia, invece, né Fucecchio né Cuoiopelli. I bianconeri cedono di misura al San Miniato Basso in un derby molto combattuto: un gol di Marabese vale l'1-0 finale a favore dei giallorossi, che ritrovano i tre punti dopo quattro gare e provano a tirarsi fuori dalle zone calde della classifica. I biancorossi perdono 1-0 in casa della Massese, trafitti da Andreotti. Gli altri risultati: Montespertoli-Ponte Buggianese 1-0; Pro Livorno Sorgenti-Certaldo 0-0; Castelfiorentino United-Armando Picchi 1-1; River Pieve-Camaiore 2-1.